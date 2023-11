Concert à HCM-Ville pour honorer trois compositeurs les plus célèbres du monde

Un concert mettant en vedette les œuvres de trois des compositeurs européens les plus célèbres du XIXe siècle : Beethoven, Chopin et Grieg se déroulera le 11 novembre à l'Orchestre symphonique de ballet et opéra de Ho Chi Minh-Ville (HBSO), a annoncé mercredi le HBSO.

Cet événement sera organisé conjointement par l'Institut Mickiewicz et la Fondation musicale de Varsovie - Pologne (Warsaw Music Foundation - Poland).

La talentueuse pianiste polonaise Joanna Marcinkowska se produira avec l'orchestre vietnamien, dirigé par le chef d'orchestre Wojciech Czepiel.

Les œuvres qui seront interprétées comprennent la Symphonie n° 1 de Ludwig van Beethoven, la Grande fantaisie sur des airs polonais de Chopin et le Concerto pour piano en la mineur de Grieg.