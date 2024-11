Con Dao, une île potentielle attends à réveiller

L’île de Con Dao occupe une position de choix en termes de défense, de pêcherie, de proximité des voies maritimes internationales. Elle présente des atouts en termes de développement de l’économie maritime telles que le tourisme maritime, les logistiques de pêcherie, l’industrie du gaz et du pétrole, le transport maritime…

Le district de Con Dao est un archipel de 16 îles, situé dans la province de Ba Ria-Vung Tau, au Sud de la mer Orientale. Photo : Lê Minh/VI

Quand ces potentialités seront pleinement exploitées, avec un mécanisme de promotion du développement durable, ce district insulaire devrait devenir un point de développement lumineux de l’économie maritime de la région Sud et même de tout le pays.

Le district insulaire de Con Dao, relevant de la province de Ba Ria-Vung Tau, est à 185 km de la ville éponyme et 230 km de Hô Chi Minh-Ville. Le district abrite 16 îles d’une superficie totale estimée à 7 578 ha, sa position est avantageuse en termes de développement, de sécurité nationale et de défense.

Aux termes du plan de développement jusqu’en 2030, le gouvernement a défini Con Dao comme "une île touristique originale au niveau national et international, doté d'un environnement touristique, de services urbains et d’écosystème maritime et insulaire s’orientant vers la diversification et l’attraction dans le sens du développement durable".

La province de Ba Ria-Vung Tau a développé le projet « Développement de Con Dao jusqu’en 2030, Vision jusqu’en 2045 » où elle ambitionne de développer et d'exploiter de façon efficace les potentialités et avantages de Con Dao, d'améliorer les infrastructures, ce pour donner un élan au développement touristique avec de services de qualité.

La Vision jusqu’en 2045 vise à faire de Con Dao une zone touristique maritime de qualité, d'envergure régionale et internationale, une zone de préservation des sites historiques nationaux spéciaux, de défense nationale et de sécurité.

Définissant le tourisme comme moteur économique, le district de Con Dao a organisé plusieurs événements économiques, culturels, sportifs, des fêtes à échelle nationale, diversifié les produits touristiques valorisant les caractéristiques culturelles, historiques et naturelles de l’île. La zone touristique nationale de Con Dao est connectée à des régions touristiques clés de la province, à des zones et sites touristiques du Sud-Est, du delta du Mékong et dans l’ensemble du pays.

Con Dao accueille chaque jour en moyen 2.500 - 3.500 touristes, abrite 139 lieux d’hébergement totalisant environ 2.7000 chambres, dont la station de villégiature cinq étoiles Six Senses Côn Đảo.

Le district compte proposer à l’agence d’aviation nationale Vietnam Airlines d’augmenter le nombre de ses vols à partir de Hô Chi Minh-Ville vers l’île et de billets d’avion de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville et de Hô Chi Minh-Ville à Con Dao.

Si les potentialités, notamment touristiques sont réveillées, Con Dao deviendra un paradis touristique marin d'envergure régionale et même internationale./.

La piste de l’aéroport de Côn Dao est l’une des rares au monde ayant deux bouts accessibles à la mer. Photo : Thanh Hoa/VI

La voie reliant au centre du district de Con Dao sE faufile entre les montagnes et la côte. Photo : Thanh Hoa/VI

Touristes visitant le musée de Con Dao. Photo : Lê Minh/VI

L’intérieur des villas donnant sur la mer de la station de villégiature de luxe Six Senses Côn Đao. Photo : Lê Minh/VI

Plongée à la découverte des récifs de coraux. Photo d’archives du parc national de Con Dao

Texte : Diêu Vân . Photos: Thanh Hoa, Lê Minh /VI.