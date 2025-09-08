Con Dao raccordé au réseau électrique national

La zone spéciale de Con Dao peut désormais utiliser l'électricité du réseau national, limitant ainsi l'utilisation de sources d'énergie diesel. - (Photo plo.vn)

L'île de Côn Dao est désormais reliée au réseau électrique national, améliorant ainsi la vie des habitants de la zone spéciale de Hô Chi Minh-Ville. L'île de Côn Dao est désormais reliée au réseau électrique national, améliorant ainsi la vie des habitants de la zone spéciale de Hô Chi Minh-Ville.

Le Comité de gestion du projet énergétique 3, relevant d’Électricité du Vietnam (EVN), a mis en service avec succès, le 4 septembre, le poste de transformation 110 kV de Côn Dao, qui alimente l’île en électricité depuis le réseau national.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 – 19 août 2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025).

Il garantira un approvisionnement électrique sûr et stable, favorisant le développement socio-économique de l’île et contribuant à améliorer le quotidien de ses habitants. Le raccordement de Côn Dao au réseau national permet également de réduire sa dépendance aux centrales diesel locales, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et participant à l’engagement du Vietnam en faveur d’un développement durable.

D’un montant de plus de 4.900 milliards de dôngs, le projet comprend 103,7 km de lignes aériennes, de câbles sous-marins et de câbles souterrains sur l’île.

Les travaux avaient débuté en décembre dernier. Selon le Comité populaire de la zone spéciale de Côn Dao, il s’agit d’une étape majeure dans la stratégie nationale de développement des infrastructures et d’un signe concret de l’attention portée par le gouvernement et les entreprises aux localités insulaires.

Côn Dao est aujourd’hui l’une des destinations touristiques les plus attractives du Vietnam, tout en conservant une grande valeur historique. Hô Chi Minh-Ville œuvre à en faire une « île verte, intelligente et durable », en veillant au bien-être de ses habitants. - VNA/VI