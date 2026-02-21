Con Dao, nouvelle étoile montante du tourisme mondial

Récemment, le prestigieux magazine Vogue a officiellement cité Con Dao parmi les meilleures destinations de lune de miel à l’échelle mondiale en 2026, révélant le fort potentiel de cette zone spéciale à conquérir le segment du tourisme de villégiature haut de gamme.

Sur son site, Vogue écrit: Le Vietnam est la destination incontournable de 2026, et pour ceux qui souhaitent découvrir les paysages les plus merveilleux de ce pays d'Asie du Sud-Est, loin des foules, Con Dao est la solution idéale. Ce petit archipel au large de la côte sud (à seulement 45 minutes de vol de Ho Chi Minh-Ville) est un véritable paradis pour les lunes de miel : jungle dense, plages immaculées et hôtels de luxe cinq étoiles.

L’attrait de Con Dao ne repose pas uniquement sur la nature, mais se trouve renforcé par une stratégie de développement structurée et cohérente. Dans l’orientation touristique de Ho Chi Minh-Ville, Con Dao est considéré comme un pôle de villégiature « satellite » essentiel, venant compléter harmonieusement le dynamisme de la mégapole du Sud.

La distance géographique s’est aujourd’hui réduite, les visiteurs ne mettant qu’environ 45 minutes de vol depuis le continent pour atteindre ce paradis tropical. Cette facilité d’accès, conjuguée à une orientation vers un tourisme vert et durable, fait de Con Dao un choix privilégié pour des séjours de grande qualité, à la fois isolés et facilement accessibles.

Un facteur clé réside dans le système d’hébergement haut de gamme, aménagé en parfaite harmonie avec la nature. Les complexes hôteliers de Con Dao, inspirés des villages de pêcheurs traditionnels, offrent des espaces privatifs avec piscines à débordement, dîners romantiques en bord de mer et soins de spa au rythme des vagues, créant des expériences idéales pour des lunes de miel exclusives, très recherchées par une clientèle internationale aisée. Les jeunes mariés peuvent choisir entre Six Senses Con Dao, Poulo Condor Boutique Resort & Spa, The Secret ou Marina Bay afin de vivre une expérience de lune de miel des plus romantiques.

À Con Dao, le séjour de lune de miel ne se limite pas au confort des suites luxueuses, mais devient un véritable voyage émotionnel à travers des expériences uniques. Les visiteurs peuvent ressentir l’adrénaline en observant les avions atterrir à basse altitude sur la plage sauvage de Dam Trau, ou contempler en silence les tortues marines venant pondre sur l’île de Hon Bay Canh durant la saison de reproduction.

Récifs coralliens à marée basse dans les eaux entourant Con Dao. Photo: VNA

Le voyage à Con Dao est également l’occasion de se recueillir face aux valeurs historiques et spirituelles en visitant le cimetière de Hang Duong ou l’ancien système pénitentiaire, où un passé héroïque se mêle à la quiétude du présent.

La présence de Con Dao dans la sélection 2026, aux côtés de célèbres « paradis » de lune de miel tels que les Maldives, Santorin (Grèce), la vallée de la Loire (France) ou les Alpes (Suisse), constitue un signal très encourageant.

Con Dao ne se limite plus à son statut de site historique, mais s’affirme désormais comme un symbole du tourisme d’expérience et de villégiature de classe mondiale.

Selon le Plan de mise en œuvre de l’ajustement global du Plan directeur de construction de Con Dao à l’horizon 2045, approuvé par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Con Dao est orienté vers un développement en tant que ville maritime écologique, patrimoniale et touristique de niveau international.-VNA/VI