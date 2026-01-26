Compétence, courage, constance et résilience marquent le 13e Congrès du Parti

Vue d'ensemble du 14e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Le 13e Congrès national du Partis’est déroulé dans un contexte de profonds bouleversements internationaux et nationaux, marqués par les graves conséquences de la pandémie de Covid-19, l’intensification de la concurrence stratégique, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, les risques de ralentissement économique et l’imbrication des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels.



Dans ce contexte, les caractéristiques les plus marquantes du 13e Congrès national du Parti ont été la démonstration manifeste d’une capacité de leadership, d’une force politique, d’un engagement indéfectible envers les objectifs et les idéaux, ainsi que d’une résilience à toute épreuve dans la conduite du développement national et la défense de la Patrie, selon un article du général de brigade, professeur associé- docteur Nguyên Van Sau, directeur adjoint de l’Institut vietnamien de stratégie et d’histoire militaires.



Il ne s’agissait pas d’une phase de développement ordinaire, mais d’un mandat exceptionnel marqué par des chocs multiples et complexes. Les perturbations externes ont été rapides et intenses, les risques non traditionnels se sont accrus, tandis que la transformation numérique et la transition écologique ont exigé une refonte fondamentale du modèle de croissance. Sur le plan intérieur, des défis de longue date ont persisté, notamment en matière de qualité de la croissance, de productivité du travail, de discipline administrative et d’un cadre institutionnel qui ne répond pas encore pleinement aux exigences du développement.



Dans ces circonstances, la caractéristique marquante de ce mandat a avant tout été la capacité de gouvernance et l’aptitude à organiser et à mettre en œuvre les directives du Parti. La capacité désigne l’aptitude à formuler et à exécuter des politiques saines ; la force politique, quant à elle, est la capacité à maintenir les objectifs malgré les pressions. La constance réside dans le maintien ferme des fondements idéologiques et de l’orientation stratégique ; la résilience, quant à elle, se caractérise par la stabilité et la proactivité face aux turbulences. Ensemble, ces qualités ont façonné un profil de leadership adapté au contexte historique exceptionnel du 13e mandat.



Durant cette période, la capacité de leadership s’est caractérisée par une étroite adéquation entre la vision stratégique et les mécanismes de mise en œuvre. Le 13e Congrès national du Parti a fixé des objectifs de développement à l’horizon 2030, assortis d’une vision pour 2045, privilégiant une croissance tirée par la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, les modèles d’économie verte et circulaire, et une autonomie économique renforcée.



Du point de vue de la gouvernance nationale, cette capacité de leadership s’est traduite par une analyse précise de l’environnement mondial et national, une institutionnalisation efficace des politiques visant à lever les obstacles et à mobiliser les ressources, ainsi que par un renforcement de la discipline et de la responsabilité dans la mise en œuvre, les résultats constituant le principal critère d’évaluation.



Le courage politique s’est révélé un facteur déterminant face aux pressions contradictoires entre croissance rapide et durabilité, ouverture et autonomie, réformes et stabilité sociale. L’adaptation opportune et flexible à la pandémie, conjuguée à la reprise économique, a témoigné d’une approche équilibrée et pragmatique. Le maintien de la stabilité politique et sociale, parallèlement à une lutte acharnée contre la corruption et les malversations, sans zones interdites ni exceptions, a renforcé la confiance du public et l’intégrité des institutions.



La fermeté s’est manifestée dans le respect des fondements idéologiques du Parti, de la voie de développement socialiste et du principe plaçant le peuple au cœur du développement. Cette fermeté a garanti l’unité de volonté et d’action au sein du système politique, tout en permettant flexibilité et créativité dans la mise en œuvre des politiques. L’attention constante portée à la protection sociale et aux moyens de subsistance de la population, notamment en période de difficultés, a souligné le principe fondamental selon lequel le peuple est le fondement de la force nationale.



La résilience s’est traduite par une stabilité macroéconomique, une protection sociale efficace, une défense nationale solide, une sécurité renforcée et une politique étrangère exemplaire. Malgré de multiples chocs, le Vietnam a maintenu sa dynamique de croissance, maîtrisé l’inflation et préservé ses principaux équilibres économiques. La diplomatie de l’indépendance, de l’autonomie, de la diversification et du multilatéralisme a contribué à préserver un environnement pacifique et stable propice au développement, tandis que les réformes visant à rationaliser le système politique ont renforcé l’efficacité de la gouvernance.



Dans l’ensemble, le mandat du 13e Congrès national du Parti a représenté une période de gouvernance adaptative en contexte de volatilité, tout en jetant des bases solides pour le développement à long terme. Ses caractéristiques permettent non seulement de tirer un bilan pertinent de ce mandat, mais soulignent également l’impératif de renforcer davantage les capacités de leadership, de construire un État de droit socialiste, de mobiliser l’unité nationale et de mobiliser toutes les ressources pour réaliser l’aspiration du Vietnam à un avenir prospère et heureux dans cette nouvelle ère. – VNA/VI