Communiqué spéciale sur les funérailles de l’ancien président Tran Duc Luong

Le camarade Tran Duc Luong, ancien membre du Bureau Politique (BP), ancien président vietnamien. Photo : VNA Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, le président de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et sa famille annoncent avec regret :

Le camarade Tran Duc Luong, ancien membre du Bureau Politique (BP), ancien président vietnamien, ancien président du Conseil national de défense et de sécurité, est né le 5 mai 1937 à la commune de Pho Khanh, district de Duc Pho (chef-lieu de Duc Pho aujourd’hui), province de Quang Ngai au Centre. Il est domicilié au 298, rue Van Phuc, quartier Lieu Giai, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï.

Il a rejoint la révolution en février 1955 ; a adhéré le Parti communiste du Vietnam le 19 décembre 1959 ; était membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e mandats ; membre du BP pour les 8e et 9e mandats ; membre de la Permanence du BP du 8e mandat ; vice-président du Conseil des ministres de février 1987 à septembre 1992 ; vice-Premier ministre d’octobre 1992 à août 1997 ; président vietnamien, président du Conseil national de défense et de sécurité pour les 10e et 11e mandats ; député des 7e, 8e, 10e et 11e mandats.

Des suites de son âge avancé et de sa maladie grave, malgré les soins dévoués du Parti, de l’Etat, des professeurs et médecins et de sa famille, le camarade est décédé le 20 mai 2025, à 22h51, à l’âge de 88 ans, à son domicile.

Durant près de 50 ans de travail, le camarade a apporté de grandes contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu attribuer l’Ordre de l’Etoile d’or, l'Insigne de 65 ans d'adhésion au Parti et de nombreux autres ordres nobles.

Son décès est une grande perte pour le Parti, l'État, notre peuple et sa famille. Pour exprimer nos condoléances et commémoration envers le camarade Tran Duc Luong, le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale, le président vietnamien, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont décidé d'organiser les funérailles du camarade Tran Duc Luong avec des rituels de deuil national.

Le cercueil du camarade Tran Duc Luong est déposé à la Maison funéraire nationale, n° 5 Tran Thanh Tong, Hanoï.

La cérémonie funéraire du camarade Tran Duc Luong auront lieu à la Maison funéraire nationale, n° 5 Tran Thanh Tong, Hanoï, à partir de 7h du 24 mai jusqu'à 7h du 25 mai.

La cérémonie commémorative du camarade Tran Duc Luong aura lieu solennellement à 7h du matin le 25 mai à la Maison funéraire nationale, n° 5 Tran Thanh Tong, Hanoï. La cérémonie d’enterrement funérailles aura lieu à 15h du même jour au cimetière de sa commune natale de Pho Khanh, chef-lieu de Duc Pho, province de Quang Ngai.

Au même moment, à la salle Thong Nhat, à Ho Chi Minh-Ville et à la salle T50, commandement militaire provincial de Quang Ngai, n° 142 Le Trung Dinh, à la ville de Quang Ngai, auront également lieu les cérémonies funéraires et commémoratives du camarade Tran Duc Luong.

La Télévision nationale du Vietnam et la Radio la Voix du Vietnam diffuseront en direct les cérémonies funéraires, commémoratives et d’enterrement du camarade Tran Duc Luong à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et à de Quang Ngai.

Pendant les deux jours des funérailles nationales du camarade Tran Duc Luong, ancien membre du BP et ancien président vietnamien (24 et 25 mai), les agences, bureaux et lieux publics mettront les drapeaux en berne et aucune activité de divertissement ne sera organisée.

La liste du Comité des funérailles du camarade Tran Duc Luong, ancien membre du BP, ancien président vietnamien

1. Luong Cuong, membre du BP, président de la République socialiste du Vietnam, chef du Comité des funérailles.

2. Pham Minh Chinh, membre du BP, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam.

3. Tran Thanh Man, membre du BP, président de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam.

4. Tran Cam Tu, membre du BP, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

5. Do Van Chiên, membre du BP, secrétaire du CC du Parti, président du CC du Front de la Patrie du Vietnam.

6. Le Minh Hung, membre du BP, secrétaire du CC du Parti, chef de la Commission centrale de l'organisation du Parti.

7. Phan Dinh Trac, membre du BP, secrétaire du CC du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti.

8. Nguyen Duy Ngoc, membre du BP, secrétaire du CC du Parti, président de la Commission centrale de contrôle du Parti

9. Nguyen Trong Nghia, membre du BP, secrétaire du CC du Parti, chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti.

10. Nguyen Hoa Binh, membre du BP, vice-Premier ministre permanent de la République socialiste du Vietnam.

11. Général Phan Van Giang, membre du BP, ministre de la Défense.

12. Le général Luong Tam Quang, membre du BP, ministre de la Sécurité publique.

13. Nguyen Xuan Thang, membre du BP, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central.

14. Bui Thi Minh Hoai, membre du BP, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï.

15 Nguyen Van Nen, membre du BP, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville.

16. Tran Luu Quang, secrétaire du CC du Parti, chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti.

17. Le Hoai Trung, secrétaire du CC du Parti, et chef du Bureau du CC du Parti.

18. Le Minh Tri, secrétaire du CC du Parti, président de la Cour populaire suprême.

19. Le général de corps d’armée Trinh Van Quyet, secrétaire du CC du Parti, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

20. Vo Thi Anh Xuan, membre du CC du Parti, vice-présidente de la République socialiste du Vietnam.

21. Nguyen Khac Dinh, membre du CC du Parti, vice-président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam.

22. Bui Thanh Son, membre du CC du Parti, vice-Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, ministre des Affaires étrangères.

23. Tran Van Son, membre du CC du Parti, ministre, chef du bureau du gouvernement.

24. Le Khanh Hai, membre du CC du Parti, chef du Bureau présidentiel.

25. Le Quang Tung, membre du CC du Parti, membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, secrétaire général de l'Assemblée nationale, chef du Bureau de l'Assemblée nationale.

26. Pham Thi Thanh Tra, membre du CC du Parti, ministre de l'Intérieur.

27. Tran Hong Minh, membre du CC du Parti, ministre de la Construction.

28. Nguyen Van Hung, membre du CC du Parti, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

29. Nguyen Dinh Khang, membre du CC du Parti, président de la Confédération générale du travail du Vietnam.

30. Luong Quoc Doan, membre du CC du Parti, président de l’Association des agriculteurs du Vietnam.

31. Nguyen Thi Tuyen, membre du du CC du Parti, présidente de l'Union des femmes vietnamiennes.

32. Bui Thi Quynh Van, membre du du CC du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ngai.

33. Le général de corps d’armée Bê Xuân Truong, président de l’Association des anciens combattants du Vietnam.

34. Bui Quang Huy, membre suppléant du CC du Parti, premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

La liste du Comité d'organisation des funérailles du camarade Tran Duc Luong

1. Nguyen Hoa Binh, membre du BP, vice-Premier ministre permanent de la République socialiste du Vietnam, chef du Comité.

2. Le Hoai Trung, secrétaire du CC du Parti, chef du Bureau du CC du Parti.

3. Vo Thi Anh Xuan, membre du CC du Parti, vice-présidente de la République socialiste du Vietnam.

4. Lai Xuan Mon, membre du CC du Parti, chef adjoint permanent de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du Parti.

5. Thai Thanh Quy, membre du CC du Parti, chef adjoint de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti.

6. Do Trong Hung, membre du CC du Parti, chef adjoint de la Commission centrale d’organisation du Parti.

7. Pham Gia Tuc, membre du CC du Parti, chef adjoint du Bureau du CC du Parti

8. Tran Van Son, membre du CC du Parti, ministre, chef du Bureau du gouvernement.

9. Le Khanh Hai, membre du CC du Parti, chef du Bureau présidentiel.

10. Le Quang Tung, membre du CC du Parti, membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, secrétaire général de l'Assemblée nationale, chef du Bureau de l'Assemblée nationale.

11. Tran Hong Minh, membre du CC du Parti, ministre de la Construction.

12. Nguyen Van Hung, membre du CC du Parti, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

13. Dao Hong Lan, membre du CC du Parti, ministre de la Santé.

14. Bui Thi Quynh Van, membre du du CC du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ngai

15. Tran Sy Thanh, membre du CC du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hanoï.

16. Nguyen Van Duoc, membre du CC du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville.

17. Le général de corps d’armée Tran Quoc To, membre du CC du Parti, vice-ministre de la Sécurité publique.

18.Le général de division Nguyen Hong Thai, membre du CC du Parti, vice-ministre de la Défense.

19. Nguyen Minh Vu, membre suppléant du CC du Parti, vice-ministre permanent des Affaires étrangères.

20. Le général de brigade Le Ngoc Hai, commandant de la 5e région militaire, ministère de la Défense.

21.Le général de division Nguyen Quoc Duyet, commandant du commandement de la capitale de Hanoï.

22. Le général de brigade Pham Thanh Hung, commandant du commandement de la garde, ministère de la Sécurité publique.

23. Nguyen Van Tham, chef du Département de l’Administration, Bureau central du CC du Parti.

24. Do Tam Hien, secrétaire du Comité du Parti du chef-lieu de Duc Pho, province de Quang Ngai.

25. Tran Tuan Anh, représentant de la famille.-VNA/VI