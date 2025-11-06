Communiqué de presse sur la première journée de travail du 14ᵉ Plénum du Parti (13ᵉ mandat)

La séance d'ouverture du 14ᵉ Plénum du Parti (13ᵉ mandat). Photo: VNA

Le 14ᵉ Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (13ᵉ mandat) s'est solennellement ouvert mercredi matin 5 novembre à Hanoï.

Dans la matinée, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a prononcé le discours inaugural. Au nom du Bureau politique, le président de la République Luong Cuong, a présidé le plénum. Le Comité central du Parti a entamé le processus de désignation des membres du Bureau politique et du Secrétariat du 14e mandat, qu'il s'agisse de reconductions ou de nouvelles nominations.

Dans l'après-midi, le Comité central a poursuivi ses travaux sur les questions de personnel. Il a approuvé la proposition permettant à Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, de cesser d'exercer ses fonctions de président de la Commission centrale de contrôle (13ᵉ mandat) pour se consacrer à de nouvelles missions confiées par le Bureau politique.

Il a procédé au processus de présentation des candidats aux postes de vice-président de l'Assemblée nationale (15ᵉ législature), de président de la Commission centrale de contrôle (13ᵉ mandat) et de président de la Cour populaire suprême (mandat 2021-2026).

Le Comité central a élu Trân Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, au poste de président de la Commission centrale de contrôle (13ᵉ mandat).

Il a également présenté le personnel pour le Présidium, le Secrétariat et la Commission de vérification des mandats des délégués au 14e Congrès national du Parti.

Les délégués ont ensuite travaillé en groupes pour examiner le projet de rapport d'évaluation de la direction du Comité central du Parti (13ᵉ mandat) ; le projet de rapport sur la mise en œuvre du règlement de travail du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat ; le projet de rapport de la Commission centrale de contrôle ; le rapport-bilan sur la mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 concernant la poursuite de la réforme et la réorganisation de l'appareil politique pour un fonctionnement plus efficace. -VNA/VI