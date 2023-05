Communiqué de presse sur la 4e journée de la 5e session de l’Assemblée nationale

Lors de la 4e journée de sa 5e session, jeudi 25 mai, l’Assemblée nationale (15e législature) a travaillé sur plusieurs questions importantes.

Jeudi matin, les députés ont discuté en groupes, entre autres, de l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2022, de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État au cours des premiers mois de 2023, de la poursuite de la mise en œuvre de la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 2% en vertu de la résolution n° 43/2022/QH15 du 11 janvier 2022 de l’Assemblée nationale.

Lors de la séance plénière jeudi après-midi, les députés ont écouté des rapports concernant le projet de loi sur les ressources en eau (amendée) et le projet de loi sur les coopératives (amendée). Ils ont ensuite discuté du projet de loi sur les coopératives (amendée). Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a donné des explications sur certaines questions soulevées par les députés.

Vendredi matin, les députés écouteront des rapports concernant le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Ho Chi Minh-Ville, et le projet de loi sur la protection des droits des consommateurs (amendée). Ils discuteront du projet de loi sur la protection des droits des consommateurs (amendée).

Vendredi après-midi, les députés écouteront des rapports concernant le projet de loi sur la gestion et la protection des ouvrages de défense nationale et des zones militaires, avant de discuter des résultats de la supervision du règlement des propositions et recommandations des électeurs adressées à la 4e session de la 15e législature de l’Assemblée nationale.

Ces séances de travail seront retransmises en direct sur la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale. -VNA/VI