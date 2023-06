Communiqué de presse sur la 10e journée de la 5e session de l’Assemblée nationale

Photo: VNA Lors de la 10 journée de sa 5e session, l’Assemblée nationale (15e législature) a travaillé sur divers problèmes importants. Jeudi matin, les députés ont continué à discuter de l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'Etat en 2022, de la situation socio-économique et budgétaire dans les premiers mois de 2023... En outre, ils ont penché, entre autres, sur l’enseignement supérieur, la réforme administrative, le développement des ressources humaines, les politiques en faveur des ethnies minoritaires.

La gouverneure de la Banque d’Etat du Vietnam, Nguyen Thi Hong, le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, ont donné des explications sur certains problèmes soulevés par les députés.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Duc Hai, a affirmé que les députés appréciaent les efforts de l'ensemble du système politique pour surmonter les difficultés et les défis de 2022. Il a en outre constaté que les députés avaient proposé de nombreuses solutions pour assurer la stabilité macro-économique.

Jeudi après-midi, l’Assemblée nationale a discuté, entre autres, de l’approbation du règlement définitif du budget de l'État en 2021, des pratiques d'épargne et lutte contre le gaspillage en 2022, de la poursuite de la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 2 % en vertu de la résolution n° 43/2022/QH15 du 11 janvier 2022, ainsi que de questions concernant les investissements publics.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, et le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, ont expliqué et clarifié certains problèmes soulevés par les députés.

Vendredi 2 juin, l’Assemblée nationale travaillera sur plusieurs projets de loi, dont le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens.