Comment voir des animaux sauvages au Vietnam

Des forêts primaires aux réserves naturelles, le Vietnam abrite de nombreux sites magnifiques pour admirer la faune sauvage, parmi lesquels figurent le Parc national de Yok Dôn, l’archipel de Cát Bà ou encore le lac Ba Bê...

Archipel de Cát Bà

L’archipel de Cát Bà, dans la ville de Hai Phong (Nord), est situé dans le golfe du Tonkin. Son relief est principalement karstique et recouvert de forêts. Il se trouve à la périphérie de la baie de Ha Long. C’est l’habitat du langur de Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus), un primate endémique également appelé langur à tête dorée en raison de la fourrure jaune qui entoure son visage noir. Les jeunes langurs ont une fourrure orange à la naissance.

Touristes au Parc national de Cát Bà à Hai Phong (Nord). Photo : CTV

Le projet de conservation du langur de Cát Bà estime qu’environ 90 individus vivent sur une superficie de plus de 36.000 ha, dont la moitié appartient au Parc national de Cát Bà. La population de cette espèce a doublé au cours des 20 dernières années. Le langur de Cát Bà a la capacité de s’adapter aux conditions difficiles et peut boire de l’eau salée pour survivre.

Le Parc national de Cát Bà organise des excursions, offrant aux visiteurs la possibilité d’observer le langur à tête dorée dans son environnement naturel.

Péninsule de Son Trà

Doucs à pattes rousses sur la péninsule de Son Trà à Dà Nang (Centre). Photo : VNA

D’une superficie de plus de 4.400 ha et située à environ 10 km du centre de la ville de Dà Nang (Centre), la péninsule de Son Trà culmine en moyenne à 350 m d’altitude. Elle abrite une riche biodiversité avec près de 1.000 espèces de plantes et des centaines d’animaux, dont le douc à pattes rousses.

Les voyageurs peuvent observer ces espèces en empruntant l’itinéraire touristique de découverte de la péninsule. À partir de la rue Yêt Kiêu, une ascension de 2 km permet parfois d’apercevoir des doucs en train de se nourrir. Ceux qui souhaitent s’aventurer plus profondément dans la forêt doivent se rapprocher du bureau des gardes forestiers de Yêt Kiêu pour recevoir les consignes nécessaires.

Parc national de Ba Bê

À 70 km de la ville de Bac Kan, province éponyme (Nord), et à environ 200 km de Hanoï, le Parc national de Ba Bê est accessible en voiture via la Nationale No3, en traversant la province de Thái Nguyên, ou en bus reliant Hanoï à Cao Bang.

Son principal attrait est le lac Ba Bê, le plus grand lac naturel d’eau douce du Vietnam.

Le site renferme une véritable richesse écologique. On y recense environ 553 espèces de vertébrés, dont 80 espèces de mammifères, 322 d’oiseaux, 17 d’amphibiens et 106 de poissons, sans oublier une grande diversité d’orchidées.

Cet endroit propose des circuits de randonnée de plusieurs jours, permettant d’observer des espèces telles que loris lent, civette palmiste à bandes, ours à collier et langur de François. Les visiteurs peuvent également profiter d’excursions en barque pour contempler les oiseaux.

Parc national de Cúc Phuong

Papillons au Parc national de Cúc Phuong à Ninh Binh (Nord). Photo : VNA

À environ 120 km de Hanoï, le Parc national de Cúc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord), s’étend sur 22.408 ha à cheval sur trois provinces : Ninh Binh, Hoà Binh et Thanh Hóa. Il abrite plus de 2.230 espèces végétales, 2.000 espèces d’insectes, 135 de mammifères, 122 de reptiles et 336 d’oiseaux. Parmi les 25 espèces de primates présentes au Vietnam, cinq sont endémiques à ce parc.

Cúc Phuong accueille le tout premier centre vietnamien dédié au sauvetage des primates en danger critique d’extinction, ainsi qu’un centre pionnier d’éducation sur les carnivores et les pangolins. Les visiteurs ont la possibilité d’effectuer des randonnées pour observer la faune sauvage, notamment la panthère nébuleuse, l’ours à collier, le langur à cul blanc et une grande variété d’oiseaux.

Parc national de Yok Dôn

Situé dans la commune de Krông Na, district de Buôn Dôn, et à environ 40 km de la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), le Parc national de Yok Dôn offre un large éventail d’activités d’écotourisme et de sensibilisation à l’environnement.

Les touristes peuvent interagir avec les éléphants, camper, observer les oiseaux, randonner, faire du vélo ou encore naviguer en barque sur la rivière Sêrêpôk pour admirer les paysages naturels. Ils ont également l’occasion de visiter les villages situés dans la zone tampon du parc, tels que Jang Lành, Drăng Phôk ou Buôn Dôn, pour découvrir la culture des Ê dê, des M’nông et des Vietnamiens d’origine lao.

Parc national de Côn Dao

Bébé tortue relâché au Parc national de Côn Dao à Bà Ria-Vung Tàu (Sud). Photo : VNA

Situé dans la mer au sud-est du Vietnam, l’archipel de Côn Dao comprend 14 îlots recouvertes de forêts, de montagnes rocheuses et de plages. Il est le refuge des tortues marines qui y viennent pondre. Les eaux environnantes abritent des coraux, des dugongs et des dauphins. Une partie de l’archipel est classée Ramsar, la seule zone marine du Vietnam à bénéficier de ce statut.

D’avril à novembre, plus de 600 tortues viennent pondre sur les plages du Parc national de Côn Dao, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), avec plus de 150.000 bébés tortues relâchés chaque année. Le taux de succès d’éclosion atteint 87%. Pendant la haute saison, les plages des îlots de Bay Canh et de Tre Lon accueillent jusqu’à 20 tortues pondeuses par nuit. Les visiteurs peuvent participer aux excursions organisées pour observer la ponte des tortues de nuit et aider à la libération des bébés tortues.

Parc national de Tràm Chim

Grues à couronne rouge au Parc national de Tràm Chim à Dông Tháp (Sud). Photo : CTV

Situé à 150 km de Hô Chi Minh-Ville, le Parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Tháp (Delta du Mékong), s’étend sur près de 7.400 ha et constitue le dernier écosystème de zones humides subsistant de l’ancienne région de Dông Tháp Muoi. Il abrite plus de 230 espèces d’oiseaux, dont 32 précieuses et rares, ainsi que 16 inscrites sur la Liste rouge. Les grues à couronne rouge (grues antigone) sont une espèce emblématique de Tràm Chim. En 2012, ce parc a été reconnu comme le 2.000e site Ramsar (zone humide d’importance internationale) au monde, et le 4e du Vietnam. – CVN/VI