Comment les Vietnamiens fêtent-ils Noël ?

Photo: VOV

À Hanoi, la magie de Noël s'est abattue sur les parvis des églises qui sont richement décorées. De nombreux Hanoiens, surtout des jeunes, viennent y faire des photos et profiter de l’ambiance festive.

L'église de Ham Long, en plein centre de la capitale, est fin prête pour la grande fête, a fait savoir le président du conseil pastoral de la paroisse, Vu Van Toi.

«Les préparatifs ont commencé il y a plus d'un mois. Cette année, il y a plus d’animation, pour Noël. Les paroissiens sont très enthousiastes, cùeùst vrai, et les visiteurs sont plus nombreux» , nous dit-il.

Nguyên Thi Nguyêt, une habitante de l’arrondissement de Ba Dinh ne cache pas son enthousiasme…

«Cette année, Noël sera plus joyeux. J’ai fait un tour dans des églises de la ville. Toutes sont magnifiquement décorées et illuminées. Les gens sont très excités» , constate-t-elle.

À Dak Lak, une province sur les Hauts Plateaux du Centre, les catholiques se préparent à accueillir Noël, comme nous l’explique Vu Thanh Tuân, qui vit à Buôn Ma Thuôt.

«J'ai commencé les préparatifs deux semaines à l'avance: la crèche, le sapin, les décorations…», nous raconte-t-il.

Même ambiance à Hô Chi Minh-ville où les lumières de Noël brillent de mille feux. Si, pour les catholiques, Noël est surtout une fête familiale, pour les habitants de la mégapole, c’est aussi une occasion pour sortir...