Comment les Thai de Muong Tâc préservent leur identité culturelle

Muong Tâc est le nom que les Thai donnent au chef-lieu du district de Phu Yên, lequel est rattaché à la province septentrionale de Son La. Ce peuple est en effet l’occupant le plus ancien de cette fraction de territoire, dont la commune de Quang Huy passe pour être le centre névralgique, culturellement parlant. Face à la modernisation, les Thai de Muong Tâc s’efforcent de préserver et de valoriser leur identité culturelle.

Le club de la danse Xoe Thai des seniors de Muong Tâc. Photo: VOV



Muong Tâc est aussi le nom d’une vallée entourant un champ éponyme, lieu de vie privilégié des Thai. La nuit, les seniors se retrouvent pour répéter leurs danses traditionnelles... S’ils sont tous en âge d’avoir des petits-enfants, ces danseurs amateurs n’ont rien perdu de leur ardeur, déclare Bac Câm Tôn, le président du Club artistique communal des seniors.

«Notre club a été créé en 2014, avec une bonne soixantaine de membres. Nous avons fait des émules! Je veux dire par là que des clubs similaires ont vu le jour dans la région. Notre idée, au début, était toute simple... Il s’agissait d’aider les seniors à mener une vie saine et à perpétuer les traditions locales», indique-t-il.

Non contents de pratiquer les danses et les chants anciens, les seniors de la commune de Quang Huy les apprennent aux jeunes. La plupart de ces chants sont comme des appels à l’honnêteté et au travail bien fait, qui sont deux gages d’une vie prospère et heureuse, fait remarquer Hoàng Xuân Hoà, président de l’Association des personnes du troisième âge de la commune.

«Nous, les seniors, sommes très heureux de participer à ces activités artistiques. Nous dansons à l’ancienne, en portant des vêtements anciens authentiques. En ce qui concerne les chants, nous partageons les uns avec les autres ce que nous avons appris. C’est très motivant pour nous, et à nous voir, les jeunes seront sensibilisés à l’importance de préserver les mœurs et coutumes de notre ethnie», déclare-t-il.

Les jeunes sont en effet très motivés, comme l’indique Nguyên Linh Hoàng, le secrétaire de l’antenne communale de l’Union de la jeunesse communiste, lui-même issu de l’ethnie Thai.

«Je suis très heureux de participer à ces échanges organisés par les seniors. Pour nous sensibiser aux traditions culturelles de notre ethnie, ils nous invitent à participer à des chants, des danses et des jeux populaires. Mais il faut savoir que dans notre société, les seniors jouent un rôle très important. Ils nous incitent à suivre les politiques du Parti et de l’État et nous éduquent pour que nous devenions des personnes correctes qui respectent les plus âgés et font preuve de tolérance envers les plus jeunes», dit-il.

Afin de soutenir les seniors, le comité populaire de la commune de Quang Huy encourage la population à participer au financement de leurs différents clubs, et permet à ces derniers d’utiliser son siège. – VOV/VNA/VI