Comment les jeunes de la Génération Z redéfinissent le visage du tourisme vietnamien?

Jamais encore des notions comme « tourisme durable », « expérience personnalisée » ou « tourisme vert » n’avaient été autant évoquées qu’aujourd’hui. Génération de « citoyens numériques », les jeunes Vietnamiens considèrent le voyage comme un moyen d’affirmer leur personnalité, de découvrir le monde et de partager des expériences vibrantes sur les réseaux sociaux. Chaque itinéraire devient ainsi une empreinte personnelle et une source d’inspiration collective.

Cette dynamique est en train de redéfinir le visage du tourisme vietnamien en 2025, une année charnière tant pour la fréquentation que pour l’emploi et la qualité des services.

Selon plusieurs agences de voyages, les jeunes voyageurs privilégient aujourd’hui les circuits de plusieurs jours, flexibles en durée et riches en expériences personnalisées. Environ 65 à 70 % des clients de cette tranche d’âge s’inscrivent à des séjours allant de deux jours/une nuit à cinq jours/quatre nuits, combinant exploration et détente.

Dans ce contexte, des destinations encore peu connues mais dotées d'une forte identité culturelle telles que Pu Luông (Thanh Hoa), Ly Son (Quang Ngai), Ta Xua (Son La), la forêt de cajeputiers de Tra Su (An Giang)… gagnent en popularité. Ces lieux intègrent de nouvelles tendances : tourisme de découverte et de bien-être, tourisme solidaire, balades à vélo dans les villages, séjours en homestay, glamping ou encore workation (séjours associant travail et détente).

Selon l’Office nationale des statistiques, au premier semestre 2025, les exportations de services touristiques ont atteint 7,62 milliards de dollars, représentant 51,5 % des exportations totales de services du pays. Cette croissance impressionnante confirme le tourisme comme un pilier essentiel de l'économie vietnamienne des services.

Mer de nuages à Ta Xua (Son La). Photo : Vietnam+

Dans les grands centres économiques comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang ou Khanh Hoa, le taux d’occupation des hôtels dépasse les 70 % le week-end, un niveau nettement supérieur à celui de l’an dernier. Les festivals culturels, sportifs, touristiques… deviennent de véritables « aimants » attirant des millions de visiteurs vietnamiens et étrangers.

Un secteur créateur d’emplois pour la jeunesse

La reprise spectaculaire du secteur s’accompagne d’une explosion des besoins en recrutement. D’après la plateforme JobsGO, la demande de main-d’œuvre dans le tourisme a bondi de 139,5 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période de l’an dernier. Ce chiffre est plus de trois fois supérieur à la moyenne du marché du travail national (+40,1 %).

Hanoï enregistre une croissance record des offres d’emploi dans le secteur (+474,5 %), suivie de près par Hô Chi Minh-Ville (+125,7 %). Fait marquant : les postulants sont majoritairement jeunes et hautement qualifiés. Selon le professeur Đao Manh Hung, président de l’Association vietnamienne de formation en tourisme (VITEA) et recteur de l’école de gestion hôtelière internationale Imperial, pas moins de 77,9 % des candidats appartiennent à la Génération Z (personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010).

Pour les experts du Conseil consultatif national du tourisme, le secteur joue désormais un rôle de catalyseur. Lorsqu’il bénéficie d’investissements adaptés et met en valeur les atouts locaux, chaque circuit peut devenir un modèle de développement économique durable, qui protège à la fois l'environnement et le patrimoine culturel. - VNA/VI