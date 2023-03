Commémoration des héros morts sur le récif de Gac Ma en Thaïlande

L’Association des Vietnamiens dans la province d'Udon Thani, au Nord-Est de la Thaïlande, a organisé le 14 mars une cérémonie en hommage des 64 soldats tombés sur le récif de Gac Ma en 1988, des Morts pour la Patrie et des compatriotes tués par les guerres, catastrophes naturelles et épidémies.

La cérémonie s'est déroulée à la pagode Khanh An - un temple vietnamien dans la province d'Udon Thani, en présence de l'ancien vice-présidente Truong My Hoa, présidente du club "Pour Hoang Sa et Truong Sa bien-aimés " et des représentants de la communauté vietnamienne dans cette localité thaïlandaise.

Il s’agissait d’une activité annuelle organisée depuis 2016 par la communauté vietnamienne à Udon Thani pour renforcer sa solidarité ainsi que pour sensibiliser des jeunes vietnamiens dans cette province en particulier et en Thaïlande en général sur les sacrifies pour défendre la souveraineté maritime nationale.

Le 14 mars 1988, dans un combat inégal, 64 soldats de la marine vietnamienne sont tombés en haute mer pour protéger la souveraineté du pays sur les récifs de Gac Ma, Cô Lin et Len Dao appartenant à Truong Sa du Vietnam.

35 ans se sont écoulés, les vagues de la mer peuvent effacer toutes les traces mais pas dissiper les souvenirs tragiques du peuple vietnamien à propos de ces braves combattants dont les sacrifices sont devenus des monuments immortels du patriotisme. Leur esprit combatif marque une étape importante dans l'histoire de la nation dont les générations actuelles et futures se souviendront toujours.