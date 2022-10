CNTraveler : Phu Quoc parmi les îles préférées d'Asie

Avec un score de vote de 89,77 sur 100, les lecteurs du prestigieux magazine de voyage américain Condé Nast Traveler (CNTraveler) ont élu Phu Quoc au 6e rang parmi le Top 10 des îles les plus préférées d'Asie en 2022.

Photo: VI



Dans la liste de 2022, Phu Quoc, la plus grande île du Vietnam au large de la province méridionale de Kien Giang, figure parmi les îles les plus prisées d'Asie. Surnommée l'île aux perles avec ses 22 îles et ses 150 km de côtes, possédant de nombreuses plages magnifiques, Phu Quoc est la plus grande île du Vietnam.

Avec ses plages de sable blanc telles que Bai Sao et Bai Dai et sa bonne cuisine, Phu Quoc est également célèbre comme berceau de l'artisanat de la sauce de poisson et de la culture du poivre, et abrite des récifs coralliens naturels et d'épaisses forêts tropicales.

L'île est maintenant considérée comme un paradis de détente pour les touristes nationaux et étrangers.

En tête de liste se trouve l'île philippine de Boracay, d'une superficie d'environ 10 km², à plus de 300 km au sud de la capitale Manille. Les Philippines ont deux îles sur la liste que sont Boracay et Palawan.