CNN diffuse une vidéo de promotion du tourisme à Hô Chi Minh-Ville

C'est la première fois que l'image touristique du plus grand centre économique du Vietnam est diffusée sur une célèbre chaîne de télévision américaine.

Les nouvelles vidéos diffusées sur la chaîne CNN comprennent notamment "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville" (Welcome to Ho Chi Minh City) et "Hô-Chi-Minh-Ville - ville animée” (Ho Chi Minh City - Vibrant City). Ces vidéos se concentrent sur l'introduction du tourisme à Hô Chi Minh-Ville avec des perspectives diverses, des événements et des festivals hauts en couleur, une cuisine unique et de nouveaux produits touristiques attrayants. Des images animées de la ville incitent les touristes à "faire leurs valises et partir" pour voir et expérimenter la vitalité d'une ville jeune, vivante, conviviale, passionnante et toujours tournée vers l'avenir.

Il s'agit d'une activité dans le cadre du programme d'attraction des touristes dans la mégapole du Sud sous le thème "Bienvenue à Hô Chi Minh Ville (Welcome to Ho Chi Minh City)" en 2022. Ces vidéos sont diffusées aux heures de grande écoute de 6h00 à 10h00, de 10h00 à 17h00 et de 19h à 24h du 12 au 29 décembre dans les régions d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord.

Top 15 des destinations les plus recherchées

Après la pandémie de COVID-19, Hô Chi Minh-Ville s'efforce non seulement de bien jouer son rôle de plus grand centre touristique du pays, mais elle s'efforce également d'innover en matière de produits pour devenir une destination touristique à ne pas manquer avec une série de nouveaux produits honorant la culture - valeurs historiques - architecturales associées au développement de Saigon - Gia Dinh et au rythme moderne de Hô Chi Minh-Ville d’aujourd'hui.

Le point culminant est le programme "chaque arrondissement ou district de la ville possède un produit touristique unique", ainsi qu'une série d'événements touristiques spéciaux tels que la cérémonie de l'accueil des touristes du Nouvel An 2023, le festival des Ao Dài, la fête du tourisme, la Foire internationale du tourisme de Hô Chi Minh-Ville…et en particulier les nombreuses activités de la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le 2e festival de montgolfières de Hô Chi Minh-Ville, le 2e Festival de musique international de Hô Chi Minh-Ville - "HoZo" ou encore le marathon international de Hô Chi Minh-Ville…

Selon la publication de la plateforme de voyage en ligne Booking.com, le nombre de recherches de chambre (date de réservation du 23 décembre 2022 au 1er janvier 2023 - pic de la saison touristique de fin d'année dans le monde), par rapport à celui de la période de l'année dernière, Hô Chi Minh-Ville a connu une forte croissance et figure dans le Top 15 des destinations les plus recherchées par les touristes dans le monde.

Concrètement, Hô Chi Minh Ville se classe 12e dans le top de ces 15 destinations, derrière de grandes villes comme Londres, Paris, Dubaï, Amsterdam, Barcelone, Rome, New York, Tokyo... Elle fait également partie des deux villes asiatiques présentes dans cette liste, en plus des villes européennes.

Via la chaîne CNN, le tourisme de la localité souhaite faire la promotion de son image sur les marchés clés et potentiels dans le monde afin d'attirer de plus en plus de touristes étrangers. C'est aussi un bon signe pour la reprise de l'industrie touristique de la ville, pour être prêt à accueillir des touristes et des investisseurs au Vietnam en général et à Hô Chi Minh-Ville en particulier lors du festival de la fin de 2022 et du début de 2023.