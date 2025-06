CNN classe le Bánh mì vietnamien parmi les meilleurs sandwichs du monde

La chaîne de télévision américaine CNN a classé le Bánh mì, sandwich star de la cuisine de rue vietnamienne, parmi les 25 meilleurs sandwichs du monde en 2025.



Selon son site Web, le Bánh mì est vendu sur des stands de restauration à presque tous les coins de rue de Hô Chi Minh-Ville et dans tout le Vietnam, et cette délicieuse gourmandise est appréciée bien au-delà des frontières du pays.



Simple, relativement équilibré, bon marché et, surtout, savoureux, le bánh mì aussi est un sandwich à géométrie variable qui offre de multiples possibilités.



CNN a souligné que la version classique est à base de porc et se compose notamment de chả lụa (rouleau de porc vietnamien), de carottes râpées marinées, de daïkon mariné, de feuilles de coriandre, de mayonnaise et d’autres ingrédients.



« Vous trouverez également des variantes avec du tofu et du poulet à la citronnelle finement tranché. Le goût est croustillant, frais, savoureux et absolument délicieux », a-t-il souligné.



Les critères de sélection de CNN sont : un sandwich célèbre, représentatif d’un pays, délicieux et apprécié des habitants.



Si le hamburger préféré de certains est le katsu sando ou le chivito de certains, il n’existe pas un seul pays au monde qui ne se tourne pas vers un pain fourré pour apaiser une envie irrésistible. Faire le tour du monde des sandwichs, c’est un peu comme faire le tour du monde, a-t-il écrit.

Le Bocadillo de jamón Ibérico d’Espagne, le Torta ahogada du Mexique, le Tramezzino d’Italie, le Shawarma du Moyen-Orient, le Pambazo du Mexique, le Muffaletta de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, le Chivito d’Uruguay, le Pan bagnat de France, le Spatlo d’Afrique du Sud, le Fricassé de Tunisie, le Chip Butty du Royaume-Uni, le Katsu Sando du Japon et le Broodje Haring des Pays-Bas complètent le classement des 25 meilleurs sandwichs du monde. – VNA/VI