Clôture du "Camp d’été du Vietnam 2022"

Le «Camp d’été du Vietnam 2022» s’est clôturé le 1er août dans la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau au Sud.

Des jeunes au Camp d'été du Vietnam 2022. Photo : VNA

Le Camp d’été du Vietnam 2022 attire une centaine de jeunes et étudiants âgés de 16 à 24 ans, qui représentent la jeune génération de Vietnamiens d'outre-mer de 25 pays et territoires.

Le Camp d'été au Vietnam 2022 se déroule du 19 juillet au 3 août dans 9 villes et provinces que sont Hanoï, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Thua Thien Hue, Quang Nam, Nha Trang, Ho Chi Minh-Ville et Ba Ria-Vung Tau.

Les jeunes ont visité des paysages et des sites culturels et historiques ; participé aux échanges avec des jeunes locaux, au concours de contes en vietnamien. Ils se sont rendus visites à des mères vietnamiennes héroïques, aux familles et aux personnes méritantes.

A Ba Ria-Vung Tau, ils ont participé à des activités telles que la découverte de la vie culturelle de la population locale ; la participation à un échange de vue avec les jeunes locaux ; la représentation d'ao dai et de costumes traditionnels...

Depuis 2004, le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer organise annuellement le Camp d’été. C’est une activité significative pour les jeunes et les étudiants vietnamiens d'outre-mer, une opportunité pour les jeunes de découvrir la vie au Vietnam, les traditions, la culture, l'histoire de leur pays ancestral.

Pham Quang Hieu, vice-ministre des Affaires étrangères, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer a affirmé que dans les temps à venir, le comité continuerait d'organiser des activités en faveur des Vietnamiens d'outre-mer, en particulier pour les jeunes, conformément à la conclusion du Bureau Politique12-KL/TW datée du 12 août 2021 sur le travail des Vietnamien d'outre-mer dans la nouvelle situation.

La province de Ba Ria-Vung Tau compte actuellement près de 20.000 Vietnamiens d'outre-mer vivant dans plus de 50 pays et territoires, notamment aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Danemark et dans d’autre pays de l’ASEAN. Le montant de devises étrangères envoyées dans la province a progressivement augmenté au fil des ans pour atteindre 133 millions de dollars au cours du premier semestre de 2022, soit une augmentation de 12,17% sur un an.