Clôture du Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens

Le sixième Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens s'est achevé à Hanoï le 20 juillet, rassemblant plus de 500 délégués venus du pays et de l'étranger, en présentiel et en ligne.



Intitulé « Les jeunes intellectuels vietnamiens du monde entier contribuent à l'avènement de la nation vers une nouvelle ère », cet événement de deux jours a créé une plateforme de dialogue multidimensionnelle où les jeunes intellectuels ont partagé leurs idées et défini conjointement de nouvelles orientations dans des domaines clés tels que la science et la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé, l'agriculture intelligente, le changement climatique et la transformation numérique.



Nguyen Tuong Lam, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, a déclaré qu'au cours des quatre séances de discussion, les délégués ont non seulement démontré la profondeur académique des jeunes intellectuels vietnamiens, mais ont également promu leur esprit d'engagement et leur volonté de relever les défis les plus urgents du pays.



« Ce forum n'est qu'un point de départ », a-t-il déclaré. « Nous aspirons à une structure suffisamment large pour exploiter le capital intellectuel des Vietnamiens du monde entier et à un mécanisme suffisamment performant pour intégrer les propositions politiques, les initiatives technologiques et les modèles innovants de jeunes talents, intègres et ambitieux.»



Le forum a donné lieu à des discussions approfondies sur quatre thèmes majeurs, avec plus de 30 présentations et plus de 100 contributions de scientifiques, d'experts et de jeunes pousses.



Les idées couvraient un large spectre, mais convergeaient vers un objectif commun : exploiter le potentiel des jeunes intellectuels pour relever les défis les plus urgents du pays, de la planification stratégique à la mise en œuvre sur le terrain.



Plusieurs projets concrets notables ont été présentés lors du forum, notamment un modèle basé sur les drones et la biotechnologie pour soutenir les agriculteurs ; des solutions de santé basées sur l'IA ; des startups vertes axées sur le développement durable ; une plateforme de transformation numérique pour les entreprises et les communautés ; et une initiative locale d'éducation à l'IA.



De plus, de nombreuses initiatives phares sont déjà en cours, notamment un programme d'initiation à l'IA ciblant 2 millions de jeunes Vietnamiens ; le développement d'un programme national visant à identifier et à former les talents en IA ; et la création d'un réseau d'experts pour soutenir le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud.



Le forum a ouvert de vastes perspectives de collaboration multidimensionnelle, jetant les bases de la phase 2025-2030 avec une vision à long terme à l'horizon 2045, positionnant les intellectuels non seulement comme une ressource, mais aussi comme un moteur pour façonner l'avenir de la nation.



À cette occasion, le Conseil exécutif du Réseau mondial des jeunes intellectuels vietnamiens pour la période 2025-2027 a été officiellement lancé.



Ce forum annuel a été organisé pour la première fois en 2018 par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Au cours de cinq éditions, plus de 1 000 jeunes intellectuels vietnamiens, nationaux et étrangers, ont contribué aux programmes et politiques de développement des jeunes talents. – VNA/VI