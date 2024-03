Clôture du Festival national de la presse 2024

Photo : VNA

Le Festival national de la presse 2024 de trois jours s’est clôturé dimanche, 17 mars, à Hô Chi Minh-Ville.

Il s’agissait de la plus grande édition avec 120 stands qui représentent les associations des journalistes des 63 provinces et grandes villes, selon le vice-président de l'Association des journalistes vietnamiens Nguyen Duc Loi.

Cet événement a été animé par l’Association des journalistes vietnamiens et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec la Commission de la sensibilisation des masses du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Lors de la cérémonie de clôture, le Comité d'organisation a décerné 11 prix A, 29 prix B, 53 prix C et 88 prix d’encouragement aux meilleures œuvres du Têt dans les catégories: “Meilleur stand”, “Meilleure émission radiophonique pour le Têt”, “Meilleure émission télévisuelle pour le Têt”, “Meilleure interface électronique pour le Têt” et “Meilleure couverture des publications du Têt”.