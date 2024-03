Clôture du Championnat mondial de jet ski UIM-ABP Aquabike

Le Championnat mondial de jet ski UIM-ABP Aquabike s’est clôturé le 24 mars avec des résultats impressionnants, tout en laissant des souvenirs inoubliables dans le cœur des amateurs de sports nautiques.

Le Suédois Samuel Johansson remporte le Grand Prix de Binh Dinh dans la catégorie Runabout GP1. Photo: ANV

Cinquante-cinq coureurs participants venus de nombreux pays et territoires dans le monde ont offert au public des performances impressionnantes et passionnantes.

Le Championnat mondial de jet ski UIM-ABP Aquabike a eu lieu du 22 au 24 mars dans la lagune de Thi Nai, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

Cet événement sportif comprenait plusieurs catégories, dont Freestyle, Ski Division, Ski Ladies et Runabout.

Parmi les dames, le premier prix a été attribué à l’Estonienne Jasmiin Ypraus. Le Français Morgan Poret a remporté le premier prix dans la catégorie Ski Division GP1. Un autre Français, Jeremy Perez, a décroché le premier prix dans la catégorie Runabout GP1.

Le Grand Prix de Binh Dinh a été attribué au Suédois Samuel Johansson dans la catégorie Runabout GP1.

Avec une surface d'eau allant jusqu'à 5.000 ha et une largeur de près de 4 km, la lagune de Thi Nai dans la ville est considéré comme un lieu idéal pour les courses d'aquabike et de bateaux à moteur de Formule 1. La plupart des coureurs ont loué le lieu de course avec des conditions météorologiques, un niveau d'eau et des vagues favorables. -VNA/VI