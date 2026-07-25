Clôture du 3e Plénum du CC du Parti : de grandes orientations adoptées pour le développement national

Après cinq jours de travaux intensifs, démocratiques et empreints d’un sens élevé des responsabilités, le 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat s’achève le 24 juillet à Hanoï. Photo: VNA

Après cinq jours de travaux intensifs, démocratiques et empreints d’un sens élevé des responsabilités, le 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat s’est achevé le 24 juillet à Hanoï.

Les membres du Comité central ont examiné et adopté de nombreuses orientations stratégiques ainsi que des décisions importantes relatives à l’édification du Parti, au perfectionnement du système politique, au développement socio-économique et à la défense nationale. Le Bureau politique a, pour sa part, finalisé les projets de documents en tenant compte des avis exprimés au cours des débats.

Présidant la séance de clôture, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que le Comité central avait constaté des avancées significatives au cours du premier semestre 2026 dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que des grandes résolutions stratégiques. Il a relevé des progrès dans les capacités de direction, de gestion, de contrôle et de supervision, tandis que le nouveau modèle d’organisation du système politique, mis en place après la réorganisation administrative, fonctionne de manière stable et commence à produire des résultats positifs.

Le dirigeant a toutefois estimé que le principal obstacle demeure la mise en œuvre des politiques. Selon lui, cette situation s’explique notamment par une répartition des compétences qui n’est pas toujours accompagnée des responsabilités, des ressources, des données et des outils nécessaires, ainsi que par des capacités inégales entre les différents échelons administratifs.

Il a insisté sur la nécessité d’agir sur les causes profondes en associant réforme institutionnelle, modernisation de la gouvernance, développement économique et renforcement de l’édification du Parti.

Le Comité central a adopté plusieurs décisions majeures dans le domaine de l’organisation politique. Il a notamment approuvé les principales missions pour le second semestre 2026, décidé de modifier le Règlement n°20 et adopté un nouveau règlement définissant les comportements interdits aux membres du Parti, afin de répondre aux exigences de la nouvelle période de développement.

S'agissant de l'organisation de l'espace de développement et de la gouvernance des ressources, le Comité central a approuvé le principe de la création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh. Il a également adopté des orientations relatives à la révision de la Loi foncière et des textes juridiques connexes, ainsi qu’une nouvelle résolution visant à faire du Vietnam une grande nation maritime, conciliant développement de l’économie bleue, protection des écosystèmes marins et préservation de la souveraineté nationale.

Sur le plan économique, le Comité central a confirmé l’objectif d’atteindre une croissance d’au moins 10 % en 2026 tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation, en garantissant les grands équilibres économiques ainsi que l’emploi, les revenus et la protection sociale. Le Comité central a également adopté une résolution consacrée au renouvellement du modèle de développement national, présenté comme une orientation stratégique destinée à façonner le développement du pays jusqu’en 2045 et au-delà.

Le Plénum a par ailleurs approuvé un projet visant à bâtir une société fondée sur la discipline, la sécurité, la civilisation et un développement harmonieux. Il a également adopté les grandes orientations de la stratégie de sécurité nationale, mettant l’accent sur la prévention des risques traditionnels et non traditionnels, la protection de la souveraineté nationale, de la sécurité humaine, des données, de l’énergie, des ressources en eau, de la sécurité alimentaire et des infrastructures essentielles. Les participants ont aussi adopté de nouvelles orientations en matière de protection de l’environnement et d’adaptation au changement climatique.

Le dirigeant Tô Lâm s'exprime lors de la séance de clôture. Photo: VNA

Tô Lâm a appelé à traduire sans délai l'unité de vues sur les orientations en une unité d'action, afin de transformer les décisions du Comité central en résultats concrets. Il a demandé à l’ensemble du système politique de mettre en œuvre cinq groupes prioritaires de mesures : définir les priorités stratégiques, assurer une coordination efficace entre les différents niveaux de gouvernance, préciser les responsabilités de chaque échelon administratif, traduire chaque décision en programmes d’action assortis d’objectifs précis et renforcer les mécanismes de contrôle et d’évaluation fondés sur des résultats mesurables.

Il a enfin souligné que le succès du Plénum ne constituait qu’une première étape. Face à un environnement international marqué par des évolutions rapides et complexes, il a appelé l’ensemble du Parti, des autorités et de la population à préserver l’unité, la discipline et la détermination, tout en faisant preuve d’esprit d’initiative, de responsabilité et d’innovation au service des intérêts du pays.

À l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, célébrée le 27 juillet, il a également adressé un message de reconnaissance aux anciens combattants, aux familles des martyrs et à l’ensemble des personnes ayant contribué à la défense de la nation, invitant les autorités à poursuivre et à renforcer les politiques qui leur sont destinées. -VNA