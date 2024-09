Clôture du 10e Plénum du 13e mandat du Parti communiste du Vietnam

Lors du10e Plénum du 13e mandat du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA



Le 10e Plénum du 13e mandat du Parti communiste du Vietnam (PCV) a conclu le 20 septembre après trois jours de travail du 18 au 20 de ce mois.



Le secrétaire général du PCV et président To Lam a apprécié la responsabilité et l'efficacité du travail du Comité central du Parti, ainsi que la préparation minutieuse des sous-Comités, du Bureau du Comité central du PCV et des agences compétentes.



Il a réitéré que le Comité central a été convenu de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du PCV, considérant cette tâche comme la première mission prioritaire de l'ensemble du Parti, de l'Armée et du peuple en 2025.



D'autre part, il a souligné que le Comité central soutient les orientations pour le développement socio-économique en 2025 et les mesures relatives, et a évoqué les efforts ratifiés pour dépasser les objectifs fixés pour la période 2021-2025 par le 13e Congrès national du PCV.



Il a souligné que le Comité central a exigé que l'ensemble du système politique, en premier lieu le gouvernement, les chefs des départements, ministères, branches et localités, remplissent avec succès les missions fixées pour 2025 par le Comité central du PCV, en mettant l'accent sur sur les objectifs économiques et ceux liés à la protection de l'environnement, au bien-être social et au soutien des résidents, notamment ceux touchés par le super typhon Yagi.



Par ailleurs, en parlant des documents qui seront présentés au 14e Congrès national du PCV, le plus haut dirigeant du pays a exhorté à garantir le niveau théorique et intellectuel du Parti, ainsi que refléter les aspirations du peuple, les règles objectives, la tendance de développement de l'époque, la réalité du pays ainsi que les quintessences et valeurs du passé, du présent et du futur.



Ces documents doivent être le flambeau qui guidera le Parti tout entier, le peuple et l'Armée pour entrer dans une nouvelle ère, atteignant bientôt les objectifs stratégiques de commémoration du centenaire de la fondation du PCV .



Il a informé que le Comité central a également convenu d'identifier cinq grands groupes de sujets pour l'amélioration des textes susmentionnés, parmi lesquels déterminer les avancées stratégiques liées aux institutions de développement, en considérant les personnes et le monde des affaires comme le centre, en tirant parti efficacement des ressources internes et externes, développer les sciences et technologies, renouveler le travail lié au personnel et donner la priorité à l'amélioration synchrone des infrastructures socio-économiques.



Concernant les solutions stratégiques, le dirigeant a mentionné celles de construire le modèle socialiste du Vietnam, promouvoir le développement socio-économique et la préservation de l'environnement, garantir l'indépendance et l'autonomie, observer fermement la politique étrangère d'indépendance, d'autodétermination, de multilatéralisation et de diversification des relations avec les autres pays, et d'être un ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale.



Entre autres orientations figurent la stimulation du développement culturel et humain, la construction de l'État socialiste de droit du peuple, par le peuple et pour le peuple, le travail à rectifier les rangs du Parti et promouvoir les technologies stratégiques, le numérique et le changement vert.



D'autre part, le plus haut dirigeant du Vietnam a mis l’accent sur la simplification de l'appareil organisationnel du Parti, le perfectionnement de l'élaboration des lignes directrices et l'adoption des Résolutions de promotion de la réforme administrative.



Le Comité central a approuvé l'évaluation du travail lié au personnel concernant le 13e mandat et les lignes directrices pour le 14e mandat du Parti et également avec le rapport sur la situation socio-économique et les dépenses budgétaires en 2024, ainsi que les travaux prévus pour 2025, a-t-il apprécié.

La troisième journée de travail du 10e Plénum du 13e mandat du PCV s'est achevée le 20 septembre avec l'élection de deux membres supplémentaires à la Commission centrale de contrôle du Parti qui sont Ha Quoc Tri, secrétaire adjoint du Comité du Parti et chef de la délégation des députés de la province de Khanh Hoa et Dinh Van Cuong, directeur du Département de la zone 1 de la Commission centrale de contrôle du PCV. - VNA/VI