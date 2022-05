Clôture des SEA Games 31 au Vietnam

Les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) se sont terminés, lundi soir, 23 mai, par une cérémonie imprégnée de l'identité culturelle du Vietnam à l’Arène d'athlétisme en salle de Mỹ Đình à Hanoï.

Un programme artistique lors de la cérémonie de clôture. Photo : VNA

Cet événement a été honoré par la présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, du vice-Premier ministre cambodgien et du président du comité d'organisation des 32e SEA Games, Samdech Pichey Sena Tea Banh, des ministres, des ambassadeurs...



Des performances spéciales lors de la cérémonie de clôture ont laissé une impression inoubliable sur les amis internationaux et démontré que le Vietnam était un pays profondément imprégné de son identité traditionnelle et s'intégrant intensément dans le monde.

Lors de la cérémonie de clôture, le drapeau du pays hôte a été remis aux représentants cambodgiens. Après cela, des artistes cambodgiens ont interprété des numéros artistiques pour présenter leur pays, leur peuple et leur culture.



Avec 40 sports, les SEA Games 31 se sont déroulés à Hanoï et dans 11 localités voisines.

La délégation sportive du Vietnam a établi un nouveau record pour le nombre de médailles d'or qu'une équipe sportive peut remporter lors des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games). Un nombre impressionnant des médailles d'or obtenues lors des SEA Games 31 a montré de grands progrès dans leur qualification professionnelle des sportifs vietnamiens.

La délégation vietnamienne a décroché 205 médailles d’or, occupant la première place du classement par nations, dépassant le record obtenu par l’Indonésie lors des SEA Games de 1997 à Jakarta (194 médailles d’or).

Le Vietnam s'est classé premier au classement des médailles avec 205 médailles d'or, 125 d'argent et 116 de bronze. La Thaïlande (92 médailles d'or, 103 médailles d'argent, 136 bronzes) est classée deuxième et l'Indonésie (69 médailles d'or, 91 médailles d'argent, 81 bronzes) troisième.

Ils sont suivis par les Philippines, Singapour, la Malaisie, le Myanmar, le Cambodge, le Laos, le Brunei et le Timor Leste, respectivement.- VNA/VI