Remise des certificats de mérite à 36 collectifs et individus exemplaires dans l'organisation et le succès de l'Exposition. Photo: VNA

Le 15 septembre au soir, la cérémonie de clôture de l’Exposition des réalisations nationales « 80 ans parcours d’Indépendance – de Liberté – de Bonheur » s’est tenue au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), à Hanoï.



Organisée du 28 août au 15 septembre sur près de 260.000 m2, cette exposition politique et culturelle majeure en l'honneur du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, la plus vaste jamais organisée au Vietnam, a présenté dans plus de 230 espaces les réalisations emblématiques du pays au cours des 80 dernières années. Elle a attiré environ 10 millions de visiteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Dans son discours de clôture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’exposition illustrait le rôle décisif de la direction du Parti dans chaque succès de la révolution vietnamienne, tout en affirmant la force de la grande union nationale. L’exposition a mis en évidence la signification et l’importance de la combinaison entre la force de la nation et celle de l’époque, entre les ressources intérieures et extérieures. Elle a contribué à diffuser largement l’image d’un Vietnam intelligent, créatif, ambitieux, persévérant mais aussi sincère, ouvert et hospitalier, exprimant l’aspiration du peuple vietnamien à se développer dans la nouvelle ère. L’exposition a en outre affirmé la richesse de la culture vietnamienne, ainsi que la bravoure, l’intelligence et la créativité du peuple vietnamien. Elle a également reflété l’ardent patriotisme et la fidélité inébranlable du peuple envers le Parti, l’État et l’œuvre de Renouveau.



Le chef du gouvernement a exprimé sa reconnaissance envers les ministères, secteurs, localités, entreprises, artistes, scientifiques et citoyens ayant contribué au succès éclatant de l’exposition. Il a affirmé que cet accomplissement constituait un bon prélude aux grands événements à venir et a appelé l’ensemble du peuple à poursuivre la construction d’un Vietnam puissant, prospère et heureux.



Lors de la cérémonie, le Premier ministre et d’autres dirigeants du Parti et de l’État ont remis des certificats de mérite à 36 collectifs et individus exemplaires. Un spectacle artistique intitulé « J’aime ma Patrie », suivi d’un feu d’artifice, a clôturé l’exposition. – VNA/VI