Clôture de la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN en Indonésie

La réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en Indonésie s'est officiellement clôturée le 4 février.

Photo: VNA

Selon la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, la réunion a eu des discussions de fond et obtenu des résultats positifs.

S’agissant de la question du Myanmar, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont réaffirmé l'approche unifiée de la mise en œuvre du consensus en cinq points (5PC).

Concernant le thème “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” (Problèmes de l’ASEAN: Epicentre de la croissance), les pays membres se sont tombés d’accord sur plusieurs points importants. L’ASEAN élargira le fonds de réponse au COVID-19 en un fonds de réponse et concentrera ses ressources pour édifier un Cadre de l’économie verte de l'ASEAN.

A propos de la mise en oeuvre de l’“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” (AOIP), les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont réaffirmé la poursuite de la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), la promotion conjointe de l’achèvement rapide des négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) dès que possible sur la base de l'efficacité et de la faisabilité. Les ministres ont également convenu d'évaluer et d'examiner des projets spécifiques dans le cadre de l'AOIP.

Les participants ont affirmé que l'ASEAN promouvrait les relations avec les partenaires sur la base de l'égalité, du respect mutuel et des avantages mutuels.-