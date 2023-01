Clôture de la deuxième session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale

La deuxième session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN) s’est clôturée ce lundi après-midi 9 janvier à Hanoï.



Lors de cette session, les députés ont approuvé les modifications apportées à la loi sur l’examen et le traitement médicaux, ainsi que des résolutions concernant la Planification globale nationale pour 2021-2030, avec vision pour 2050, la poursuite de certaines politiques de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19...







Photo: VNA

L’Assemblée nationale a également approuvé la proposition du Premier ministre sur la révocation du poste de vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026 pour Pham Binh Minh et Vu Duc Dam.



Elle a en outre approuvé une résolution acceptant la démission de Pham Binh Minh, membre de la délégation des députés de la province de Ba Ria-Vung Tau à l’Assemblée nationale, et de Le Minh Chuan, membre de la délégation des députés de la province de Quang Ninh à l’Assemblée nationale, de leurs fonctions de député de la 15e législature de l’Assemblée nationale.



Les députés ont également approuvé la proposition du Premier ministre sur la nomination de Tran Hong Ha et Tran Luu Quang au poste de vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026.

Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a déclaré que 2023 serait une année charnière d'une grande importance dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et du plan quinquennal 2021-2025.



Le chef de l’organe législatif a exhorté les autorités à tous les niveaux, les entreprises et les habitants à bien comprendre les résolutions et les conclusions du Comité central du Parti, la Résolution 68/2022/QH15 de l'Assemblée nationale sur le plan de développement socio-économique en 2023, d'avoir de nouvelles approches et de prendre des mesures plus drastiques pour régler les difficultés et défis et mettre en œuvre les objectifs et tâches à moyen et long termes.



Il a insisté sur la nécessité d'améliorer les institutions, de régler les difficultés, de soutenir en temps opportun les activités économiques, en vue d’un nouveau moteur de croissance.



Il est également important de développer la culture à égalité avec l'économie, la politique et la société, de bien mettre en œuvre les politiques de bien-être social, de réduire durablement la pauvreté, de protéger l'environnement, de consolider et maintenir la défense et la sécurité nationales, d’améliorer l'efficacité et la qualité de l'intégration internationale, d’assurer un environnement pacifique, stable et coopératif pour un développement rapide et durable, selon Vuong Dinh Huê.