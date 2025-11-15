Clôture de la conférence nationale sur les préparatifs des élections législatives

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man préside la conférence. Photo : VNA

La conférence nationale visant à diffuser et mettre en œuvre la Directive du Bureau politique sur les travaux préparatoires des élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 s’est achevée à Hanoï le 15 novembre, après avoir mené à bien l’ensemble de son programme.

La conférence s’est tenue en présentiel et en ligne, connectée aux points relais des niveaux provincial et communal de 34 villes et provinces du pays. Le secrétaire général du Parti, To Lam, a assisté et donné ses orientations. Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a présidé la conférence.

Des dirigeants du gouvernement, du Conseil électoral national, de la Commission centrale de l’organisation du Parti, du ministère de l’Intérieur et du Front de la Patrie du Vietnam… ont présenté des documents importants relatifs aux prochaines élections.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a prononcé un discours d’orientation précisant l’objectif, les exigences, la signification et les grandes orientations politiques que les ministères, organismes et localités devraient pleinement saisir et mettre en œuvre efficacement dans la période à venir.

Dans son allocution, Tran Thanh Man, a souligné que le 14ᵉ ¨Plénum du Parti (13ᵉ mandat), qui venait de s’achever, avait été un succès, tandis que la 10ᵉ session en cours de la 15ᵉ Assemblée nationale marquait la dernière réunion de ce mandat. Tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée s’efforcent d’atteindre les objectifs de 2025, les cibles du Plan quinquennal 2021-2025, de préparer le 14ᵉ Congrès national du Parti, tout en se dirigeant vers le 80ᵉ anniversaire de la première élection générale du Vietnam.

Selon lui, les résultats des prochaines élections seront déterminants pour renforcer la démocratie, consolider la grande union nationale, accroître la confiance du public et garantir le succès du renouveau global du pays ainsi que du processus de construction et de défense du pays.

Les tâches immédiates clés comprennent : finaliser la composition et la répartition du nombre de personnes présentées comme candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires ; organiser des conférences consultatives pour la nomination des candidats ; publier les listes de candidats ; renforcer la communication publique ; assurer la sécurité, l’ordre, l’inspection et la supervision du respect de la loi électorale, le tout visant à garantir des élections démocratiques, légales, sûres, économiques et permettant de choisir des députés intègres et compétents.

Il est temps pour les dirigeants des Comités du Parti, des autorités, des organismes gouvernementaux, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations de masse de faire preuve d’un leadership fort, d’une capacité organisationnelle efficace et de transformer les résolutions en résultats concrets dans des délais serrés, a-t-il conclu. - VNA/VI