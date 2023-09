Clôture de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires

Étaient présents le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue; le président de l’Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco; le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong; le président du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP, Dan Carden; la présidente du Bureau des femmes parlementaires de l’UIP, Cynthia López Castro; des dirigeants de nombreux ministères, secteurs et organismes centraux vietnamiens; des représentants d'organisations internationales; des ambassadeurs; ainsi que plus de 500 jeunes parlementaires et délégués de parlements membres de l’UIP. Dyah Roro Esti, parlementaire indonésienne, membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires, a déclaré que récemment dans le monde, avaient eu lieu de nombreuses catastrophes telles que tremblements de terre, intempéries et incendies, causant de lourdes pertes humaines et matérielles, notamment au Maroc, en Libye et au Vietnam. Les délégués ont observé une minute de silence et de recueillement en mémoire des victimes et des sinistrés. Lors de la séance de clôture, Dyah Roro Esti a déclaré que les délégués avaient abordé de nombreuses questions ces derniers jours, dont les progrès dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable, le rôle de la transformation numérique, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, la façon d’exploiter la diversité culturelle pour la réalisation des Objectifs de Développement durable, ainsi que l'utilisation responsable de la technologie pour exploiter les aspects positifs de ces avancées tout en minimisant les risques.

Les participants ont adopté la Déclaration de la Conférence sur « Le rôle des jeunes dans la promotion de la réalisation des Objectifs de Développement durable grâce à la transformation numérique et à l'innovation ». Il s'agit de la première Déclaration de la Conférence mondiale des jeunes parlementaires après neuf éditions.

La Déclaration souligne que plus de 300 jeunes parlementaires étaient présents à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires du 14 au 17 septembre 2023 à Hanoï, au Vietnam, pour affirmer leur engagement à promouvoir la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD) par la transformation numérique et l'innovation.

Pour contribuer à promouvoir la mise en œuvre des ODD grâce à la transformation numérique et à l’innovation, dans la Déclaration, les jeunes parlementaires ont recommandé aux parlements membres de l’UIP de mettre à jour les réglementations et les méthodes de travail afin que les parlementaires puissent participer davantage à la transformation numérique.

Ils ont également proposé d’étudier la création ou le renforcement de commissions parlementaires pour l’avenir, de promulguer des documents juridiques et des politiques pour réduire la fracture numérique et garantir l'accessibilité pour tous, de construire un cadre juridique approprié et de renforcer la coopération internationale pour protéger la souveraineté numérique des pays afin de créer un cyberespace sûr, sain et durable.

Les jeunes parlementaires ont en outre affirmé leur soutien au le développement de mécanismes et de méthodes efficaces de collecte d’informations et de données pour suivre la mise en œuvre des ODD, ainsi qu’au rôle des Nations Unies dans l’élaboration de normes et de cadres juridiques sur le cyberespace, la transformation numérique et l’IA sur une base consensuelle...

Dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat, les jeunes parlementaires ont appelé les parlements membres à renforcer l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat, à renforcer les relations entre la communauté scientifique et le parlement, contribuant ainsi à la paix et au développement durable...

Dans le domaine de la culture, la Déclaration met l'accent sur la promotion du respect de la diversité culturelle dans le contexte de la 4e révolution industrielle...

Dans la Déclaration, les jeunes parlementaires ont remercié l'Assemblée nationale du Vietnam pour avoir organisé avec succès la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires et et ont affirmé leur soutien à la participation des jeunes parlementaires et de la jeunesse ainsi qu’à la promotion de la mise en œuvre des ODD à travers l’UIP et les mécanismes interparlementaires internationaux et régionaux.

Dans son discours prononcé lors de la séance de clôture, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a souligné que l'adoption de la Déclaration de la Conférence témoignait de la détermination, du consensus élevé et de l'engagement ferme des jeunes parlementaires de l'UIP en faveur de la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable à l'échelle mondiale.

Il a proposé à l'UIP et ses parlements membres de mettre activement en œuvre la Déclaration de la Conférence, soulignant que l'Assemblée nationale du Vietnam continuerait de coopérer activement avec l'UIP et avec les autres parlements membres pour réaliser les objectifs et les résolutions de l'UIP en général, la Déclaration de cette Conférence mondiale des jeunes parlementaires en particulier.



L'Assemblée nationale du Vietnam affirme qu'elle continuera à contribuer plus activement aux activités générales de l'UIP et est prête à accueillir davantage de conférences et d'autres mécanismes dans le cadre des activités de l'UIP, a déclaré Vuong Dinh Hue.

De son côté, le Président de l’UIP, Duarte Pacheco, a remercié l'Assemblée nationale du Vietnam pour le succès de la Conférence. Selon lui, grâce aux efforts du Vietnam, la Conférence a obtenu de nombreux résultats au-delà des attentes.

Selon le président de l’UIP, il est nécessaire que les parlementaires redoublent d'efforts pour promouvoir leur position de leader dans la mise en œuvre des engagements proposés. Duarte Pacheco a affirmé que durant ce processus, l'UIP est toujours prête à soutenir les parlementaires et les parlements membres. Il a demandé aux parlementaires de faire de leur mieux pour coopérer et mettre en œuvre les engagements.



Dans l'après-midi du 16 septembre, dès la séance de clôture, le Comité d'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires a donné une conférence de presse pour annoncer les résultats de cet événement.

Le président de l’UIP, Duarte Pacheco, a rappelé l’expérience merveilleuse il y a huit ans, lorsque le Vietnam avait accueilli la 132e Assemblée de l'UIP à Hanoï. Selon lui, la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires a confirmé une fois de plus que le Vietnam faisait bien son travail, contribuant efficacement au succès commun.

Le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, a souligné que les résultats de la Conférence avaient largement dépassé les attentes, «battu de nombreux records» et constitué une continuation réussie de la 132e Assemblée de l’UIP organisée à Hanoï en 2015.