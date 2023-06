Clôture de la 8e réunion du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN

La 8e conférence du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN 2023 (APCN 2023) s'est terminée jeudi après-midi du 15 juin à Hanoï, après trois jours de travail.

La 8e conférence du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN 2023 (APCN 2023) à Hanoï. Photo : VNA

Prenant la parole, le colonel Pham Manh Thang, directeur du Département du maintien de la paix du Vietnam, a précisé que la conférence avait approuvé le procès-verbal de la conférence avec des résultats spécifiques résumant et évaluant les résultats et les progrès de l’APCN.

La conférence a aussi convenu des orientations et du mode de fonctionnement de l’APCN dans les années à venir, de la poursuite du plan d'action du partenariat pour le maintien de la paix de l'ASEAN avec l'accent mis sur l'exercice de commandement pour le maintien de la paix

de l'ASEAN (APSE) dans le cadre de l'APCN afin d'améliorer la capacité d’entraînement et de coordination dans la mise en œuvre efficace des tâches au sein des Missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Pham Manh Thang a félicité l'Indonésie, un membre en charge du rôle de président de l'APCN, hôte de la conférence de l’APCN 2024 et s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec l'Indonésie pour organiser avec succès la prochaine conférence de l’APCN.

Le contre-amiral Retino Kunto M.T. Opsla, commandant en chef du Centre de maintien de la paix des forces armées indonésiennes (IAF PKC), a déclaré que le plus grand objectif du Réseau des centres de maintien de la paix de l'ASEAN était de promouvoir et de renforcer la coopération entre ses membres par le partage d'expériences, l'échange d'experts et d'autres activités de renforcement des capacités dans le domaine du maintien de la paix.

Retino Kunto M.T. Opsla a estimé que la conférence APCN tenue à ce moment était appropriée pour promouvoir l'engagement envers la coopération intra-régionale et la construction d'étapes stratégiques pour répondre aux nombreux défis émergents. En outre, la conférence s’est orientée vers la paix et la stabilité dans la région, grâce à la coopération et à la compréhension mutuelle fondées sur le respect mutuel en Asie du Sud-Est.

Lors de la conférence, le Vietnam, président de l'APCN

2023 a transféré le drapeau de l'APCN à l'Indonésie, président tournant de l'APCN 2024.