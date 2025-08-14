Clôture de la 48ᵉ réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

Après trois jours de travail, la 48ᵉ réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) s'est achevée dans l'après-midi du 13 août.

Dans son allocution de clôture, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a indiqué que le Comité permanent avait achevé l'examen et donné son avis sur 17 contenus discutés directement ainsi que sur plusieurs points examinés par écrit, en préparation de la 10ᵉ session. Il a salué la coopération étroite entre les organes du gouvernement, le Conseil des affaires ethniques et les commissions, qui a permis un examen approfondi, des conclusions claires et un large consensus.

Lors de cette réunion, le Comité permanent de l'AN a discuté de l'examen et donné d'avis sur la réception, l'explication et la révision de six projets de loi déjà débattus, ainsi qu'a formulé des avis préliminaires sur sept projets de loi qui seront soumis à l'AN pour adoption lors de sa 10ᵉ session.

Le Comité permanent de l'AN a convenu de soumettre à l'AN deux contenus : un mécanisme et des politiques spécifiques pour l'investissement dans l'aéroport international de Gia Bình, et l'utilisation du budget local pour soutenir certains projets relevant de la compétence du gouvernement.

Il a également adopté une résolution de supervision thématique sur le développement et l'utilisation des ressources humaines pour répondre aux besoins de développement socio-économique, ainsi que trois résolutions relevant de sa compétence, et examiné le rapport sur le travail de pétition pour juillet 2025.

Le président de l'AN a demandé de finaliser rapidement les dossiers et de vérifier la forme juridique des textes pour une promulgation rapide. Soulignant que la 10ᵉ session sera à la fois la session ordinaire de fin d'année et la dernière de la législature, avec environ 50 projets de lois et résolutions, il a proposé, si possible, d'organiser une session supplémentaire fin août afin de réduire la charge de septembre.

Concernant les préparatifs des élections, il a appelé à finaliser rapidement les projets de documents guidant la consultation et la présentation des candidats à soumettre au Comité permanent de l'AN, conformément à la loi et aux directives du Parti, et à coordonner étroitement avec le Comité central du Front de la Patrie et les ministères et secteurs concernés pour anticiper et résoudre rapidement tout problème.

Il a enfin invité les organes relevant de l'AN à collaborer avec ceux du Parti, de l'État, du Front de la Patrie, etc. pour participer activement aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre. -VNA/VI