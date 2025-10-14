Clôture de la 38e Conférence annuelle de l'Association des avocats d'Asie-Pacifique à Hanoï

La 38e Conférence annuelle de l'Association des Avocats d'Asie-Pacifique (LAWASIA 2025) s'est clôturée l’après-midi du 13 octobre à Hanoï, après plus de deux jours de travail.



Ayant pour thème « Transactions en Asie-Pacifique : les défis juridiques, culturels et environnementaux », la conférence a réuni près de 600 délégués représentant des associations d’avocats, cabinets juridiques, institutions judiciaires et universités de droit de la région Asie-Pacifique et du monde.



Les participants ont tenu plus de 30 sessions thématiques sur des sujets variés, tels que : l'Asie 2050 à travers le commerce, l'investissement et le règlement des différends ; la coopération légale dans le cadre de l'initiative « La Ceinture et la Route » ; la promotion de la médiation commerciale ; le rôle de la finance verte et du crédit carbone ; le droit commercial international ; et le rôle de la loi dans la préservation de la diversité culturelle face à la mondialisation.



Le Vietnam a notamment proposé deux thèmes de discussion : le renforcement des fondations de la paix et de la coopération en Mer Orientale sur la base du droit international, et le rôle de la loi dans la préservation des cultures locales dans le contexte de la mondialisation.



Le pays a réaffirmé sa détermination et sa persévérance dans la lutte pour protéger sa souveraineté et ses intérêts légitimes et légaux en mer ainsi que sa volonté de résoudre et gérer de manière proactive et active les différends et les désaccords en mer par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).



La conférence de LAWASIA a été l'occasion de promouvoir l'image du Vietnam, de son système juridique, et de sa politique d'ouverture et de développement économique, ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration entre les avocats et les entreprises vietnamiennes et leurs partenaires internationaux. -VNA/VI