Clôture de la 35e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, lors de la réunion. Photo: VNA

La 35e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est clôturée dans l’après-midi du 11 juillet.



Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a indiqué que le Comité permanent avait adopté trois résolutions sur la structure organisationnelle d’agences d'enquête et de parquets, ainsi que deux résolutions concernant les prévisions de dépenses ordinaires du budget de l'État pour 2024 des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, l'ajustement du plan d'investissement public à moyen terme avec les fonds du budget central pour la période 2021 - 2025 des ministères, des agences centrales et des localités...



Lors de cette réunion, le Comité permanent a discuté de la politique et des préparatifs en vue d’organiser un Forum de l'Assemblée nationale sur les activités de supervision, a ajouté Tran Thanh Man.



En outre, le Comité permanent a évalué et résumé la 7e session de l’Assemblée nationale et a donné ses premiers avis sur la préparation de la 8e session, a-t-il poursuivi.



Selon le secrétaire général de l'Assemblée nationale et président du bureau de l'Assemblée nationale, Bui Van Cuong, la 7e session de la 15e Assemblée nationale a été un grand succès, accomplissant un grand volume de travail.



Concernant la 8e session, il est prévu que l'Assemblée nationale examinerait pour approbation 11 projets de loi et donnerait son avis sur 12 autres projets de loi.



La 8e session sera divisée en deux phases avec un intervalle de neuf jours dans le but de donner le temps aux organes compétents de recueillir et d’étudier les opinions des députés, de réviser et de finaliser les projets de loi et de résolution.



Il est prévu que la 8e session s'ouvrira lundi 21 octobre 2024 et se clôturera jeudi 28 novembre 2024.-VNA/VI