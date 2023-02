Clôture de la 20e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

La 20e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale s’est clôturée ce mercredi après-midi après trois jours de travail.

La 20e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a déclaré que le Comité avait achevé sa première réunion du Nouvel An du Chat 2023, également la première réunion à se conformer aux nouvelles règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale.

Le Comité a donné des avis principaux sur trois projets de loi que sont la Loi sur la défense civile, la Loi sur la protection des droits des consommateurs (amendée), la Loi sur les transactions électroniques (amendée).

Le Comité a adopté deux Résolutions que sont la Résolution guidant la mise en œuvre du Règlement des sessions de l'Assemblée nationale et la Résolution sur les tâches, les pouvoirs, la structure et l'organisation du Secrétariat (du Comité permanent). Le Comité a aussi donné de premiers avis sur le projet de Résolution sur l'émulation et la récompense des députés, des organes de l'Assemblée nationale, des organes du Comité et des cadres et fonctionnaires gérés par le Comité.

Vuong Dinh Hue a déclaré que le Comité avait examiné et décidé de créer une ville, deux chefs-lieux, 34 quartiers et 11 bourgs ; l'ajustement des limites administratives de certaines unités au niveau communal de 10 provinces.

Le Comité a approuvé à l'unanimité la proposition du Premier ministre sur la nomination et la révocation de l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie ; la Résolution sur l'attribution de fonds pour 129 tâches et projets du Programme de relance et de développement socio-économique. Il a commenté le projet de décret sur la protection des données personnelles ; examiné les rapports sur le travail d’aspiration du peuple de l'Assemblée nationale en décembre 2022 et en janvier 2023 ; donné des avis sur les conclusions de la deuxième et de la troisième sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale.



Vuong Dinh Hue a précisé que dans l'immédiat il faudrait se préparer à une conférence nationale pour faire le point sur les travaux des conseils populaires des villes et provinces du ressort central en 2022 et mettre en œuvre les travaux en 2023 ; se préparer aux prochaines réunions du Comité, avec les séances de questions-réponses, les séances sur le droit…