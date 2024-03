La célèbre course à la voile internationale, la Clipper Race, édition 2023-2024, a débuté son 8e challenge dans le cadre de sa 5e étape, samedi à Ha Long.

Clipper Race poursuit son 8e challenge depuis Ha Long. Photo : VNA

Les voiliers participants ont effectué un défilé avant de participer à la course qui les amènera au port de Jiu Zhou, dans le Quangdong, en Chine. Le défilé a été égayé par une danse de licorne et de dragon et par une démonstration de parapentes motorisées.

Pour Nguyên Huyên Anh, la directrice adjointe du service du Tourisme de Quang Ninh, c’est une excellente opportunité pour sa province de promouvoir son image auprès des touristes internationaux.

«Aujourd’hui, nous disons au revoir aux skippers pour qu’ils entament une nouvelle étape de leur course. Nous espérons qu’ils seront des ambassadeurs du tourisme de Quang Ninh», a-t-elle déclaré.

A travers cet événement, Quang Ninh souhaite promouvoir l'image du tourisme local, présenter des opportunités et des projets d'investissement à des amis internationaux et des investisseurs potentiels.

Le tour du monde à la voile Clipper Race 2023-2024 réunit près de 400 hommes d’équipage pour 11 voiliers. Il est réparti en 8 étapes avec 16 courses séparées. Lors de la dernière course, l’équipe HaLong Bay du Vietnam, est arrivé 5e, occupant la 6e place au classement général.

La Clipper Round The World Race a été lancée en octobre 1996 à Plymouth, au Royaume-Uni. A ce jour, elle a fait escale à plus de 50 villes dans le monde entier.- VNA/VI