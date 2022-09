Climat: Promouvoir la coopération avec les Etats-Unis

La protection de l'environnement et la résilience au changement climatique constituent un point de vue continu du Parti et de l'État du Vietnam, qui a été fortement mis en oeuvre depuis des années.

C’est ce qu’a déclaré le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, en recevant le 5 septembre à Hanoï John Kerry, envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat.

Le ministre de la Sécurité publique, To Lam (droite), et l'envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat, John Kerry. Photo: VNA

Il lui a affirmé que le Vietnam prenait des mesures très spécifiques pour mettre en œuvre fortement ses engagements pris lors de la COP26, notamment l’objectif d’atteindre “zéro émission nette” d’ici 2050.

Le ministre To Lam a suggéré que la partie américaine renforce l'échange d'expériences, le transfert de technologies et l'investissement dans des projets d'énergies propres au Vietnam. Il a également proposé aux Etats-Unis d’intensifier la coopération dans la résilience au changement climatique, la sécurité environnementale, la prévention et la lutte contre les délits environnementaux…, de soutenir le Vietnam dans la réponse au changement climatique pour la mise en oeuvre des projets et programmes de développement d’énergies vertes et propres.

De son côté, John Kerry a estimé que les relations entre les États-Unis et le Vietnam se développaient dans divers domaines, soulignant que la réponse au changement climatique jouait un rôle important pour assurer la sécurité environnementale et la sécurité énergétique. Il a affirmé que dans les temps à venir, les États-Unis renforceraient les échanges et favoriseraient la coopération avec le Vietnam dans ce domaine.