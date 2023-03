Climat : Le Vietnam souligne l’importance d’une approche mondiale et multilatérale

L'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a adopté le 29 mars par consensus une résolution demandant un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CIJ) sur la question du changement climatique, conformément à une initiative de Vanuatu et d’un groupe de 18 pays, dont le Vietnam.

Selon l'ambassadeur

Dang Hoang Giang

, vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, le changement climatique nécessite une approche mondiale et multilatérale.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) après l'adoption par consensus par l'Assemblée générale des Nations unies de cette résolution, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a indiqué qu’avec cette résolution, l'Assemblée générale de l’ONU demandait à la CIJ de clarifier deux questions liées au changement climatique.

Premièrement, il faut clarifier les obligations des pays en vertu du droit international en général et des conventions internationales relatives au changement climatique en particulier. Deuxièmement, sur la base de ces obligations, l'Assemblée générale de l’ONU propose à la CIJ d'identifier la responsabilité des pays qui causent d'importantes émissions entraînant des effets négatifs du changement climatique sur d'autres pays, ainsi que sur les générations présentes et futures, a-t-il indiqué.

Selon l’ambassadeur Dang Hoang Giang, l'adoption par consensus de la résolution est particulièrement significative.

Premièrement, cela montre les énormes conséquences du changement climatique et l'urgence de renforcer la résilience à ce phénomène. Deuxièmement, l'urgence est devenue si grande qu'elle a attiré une large attention internationale. Et troisièmement, l'adoption de la résolution par consensus montre les avantages d'une approche multilatérale avec le respect du droit international, de la consultation et du dialogue entre les pays, a-t-il souligné.

L'adoption de la résolution montre que la communauté internationale peut et est plus disposée à agir plus fortement ensemble pour répondre au changement climatique, a ajouté l’ambassadeur vietnamien.

Le Vietnam a été activement impliqué dans la promotion de l'initiative du Vanuatu sur la résolution dès le début, a-t-il rappelé, précisant que le Vietnam était l'un des cinq premiers membres du groupe de 18 pays mené par le Vanuatu.

Le Vietnam a activement participé à l'élaboration du projet de résolution en assistant à près de 50 réunions du groupe à partir de septembre 2022, ainsi qu'à trois cycles de consultations formelles avec tous les États membres de l'ONU et de nombreux autres contacts informels, a affirmé le diplomate, indiquant que de nombreuses opinions du Vietnam avaient été introduites dans le projet de résolution.

Comme le Vietnam est considéré comme l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, en particulier par l'élévation du niveau de la mer, sa participation active à l’élaboration de la résolution a contribué à mettre en évidence ses politiques et ses efforts en matière de réponse au changement climatique, y compris son engagement à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050.

La participation du Vietnam a également confirmé son rôle actif dans les mécanismes et forums internationaux sur le changement climatique, sa contribution au renforcement de la coopération internationale sur cette question, a-t-il souligné.

À plus long terme, l'avis consultatif de la CIJ devrait aider à lancer des mesures et disposer de ressources plus fortes au service de la résilience au changement climatique, afin d'atténuer les séquelles du changement climatique tout en aidant à promouvoir les aides directes en faveur des pays en développement comme le Vietnam, a-t-il indiqué.-VNA/VI