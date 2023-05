Climat : le nombre de journées chaudes en 2023 supérieur à 2022

La température des mois en 2023 devrait avoir tendance à être supérieure à la moyenne de nombreuses années et le temps chaud est susceptible de se produire plus et plus intense que la moyenne de nombreuses années. Le nombre de jours chauds en 2023 sera supérieur à celui de 2022, a fait savoir Nguyên Van Huong, relevant du Centre national de prévision hydrométéorologique.

Ces prochains jours, la vague de chaleur se produira du 17 au 23 mai avec des températures oscillant entre 36°C et 39°C, voire 40°C. La température la plus élevée pourrait s'élever à 38°C - 39°C dans les provinces de Thanh Hoa à Quang Ngai au Centre, voire plus de 40°C dans certains endroits, a indiqué Nguyên Van Huong.

Il s'agira de la plus longue vague de chaleur dans les régions du Nord et du Centre depuis le début de l'année, a-t-il précisé.

En raison de l'effet d'une zone de basse pression en combinaison avec l'effet de foehn, la canicule frappera la région de Thanh Hoa à Quang Ngai. Depuis le 17 mai, la canicule sévit au Nord et dans les provinces de Thanh Hoa à Phu Yên, avec la température la plus élevée de 36°C à 39°C, voire plus de 40°C localement.

En raison du chaud combiné à une faible humidité et de la demande accrue d’électricité, il existe des risques d’explosion et d'incendie dans les zones résidentielles.

De plus, la canicule peut provoquer une déshydratation, un épuisement, un coup de chaleur pour le corps humain lorsqu'il est exposé à des températures élevées pendant une longue période. -VNA/VI