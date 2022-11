Clap de fin pour le Festival du patrimoine de Trang An à Ninh Binh

Le Festival «Tràng An - connexion des patrimoines - Ninh Binh 2022», le premier du genre, s’est clôturé samedi 19 novembre dans la province de Ninh Binh (Nord) par un vibrant programme artistique, attirant des milliers de résidents locaux et de touristes.

L’événement s’est déroulé du 17 au 19 novembre avec la participation de 14 provinces et villes de tout le pays, ainsi que de la province lao d’Udomxay. Les concurrents du Tourism World Pageant World, qui se déroule au Vietnam, ont également assisté au festival.

Le festival comportait un large éventail d’activités, dont les plus importantes étaient la cérémonie d’ouverture, une exposition sur le patrimoine culturel, les traditions et l’histoire, un festival de rue et un concert mettant en valeur le patrimoine culturel et la musique contemporaine.

Le vice-président du Comité populaire provincial Tong Quang Thin, qui dirige le comité d’organisation du festival, a déclaré que le succès de l’événement sera une base importante pour que Ninh Binh en fasse un événement culturel biennal majeur au niveau national, et plus tard international.

Ninh Binh abrite le complexe paysager de Trang An, un spectaculaire paysage de pitons karstiques sillonné de vallées, pour certaines immergées, et encadré de falaises abruptes, presque verticales qui a été inscrit en 2014 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. – VNA/VI