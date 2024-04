Clap de début pour le premier Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville

Le premier Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville (HIFF 2024) a débuté samedi soir 6 avril au Théâtre municipal, visant à donner un coup de pouce au dynamique marché cinématographique du pays.

Des responsables de Hô Chi Minh-Ville offrent des fleurs aux experts du premier Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



L'événement rassemble près de 200 cinéastes, réalisateurs et acteurs de renom venus de différents pays.

"Un festival international du film offre aux jeunes cinéastes l'opportunité de rencontrer des figures emblématiques de ce domaine. Cela nourrit également leur passion pour le cinéma", indique la productrice et réalisatrice Hông Anh.

Le comité d'organisation décernera plusieurs prix, dont l'Étoile d'or pour le meilleur film d'Asie du Sud-Est, le prix du meilleur jeune cinéaste, le prix du meilleur court métrage, ainsi que des récompenses pour les réalisateurs, les acteurs et les caméramen.

Le festival se déroulera jusqu'au 13 avril, avec des projections, des rencontres avec les réalisateurs, un marché de projets cinématographiques et des colloques sur le cinéma.

Le comité d'organisation offre des fleurs aux membres du jury du premier Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Selon l’actrice et productrice Truong Ngoc Anh, avec ses diverses activités, l’événement sert non seulement de plate-forme pour promouvoir les films, mais aussi pour mettre en valeur le tourisme, la culture et les habitants de la métropole du Sud. Il offre aux jeunes cinéastes l’opportunité d’entrer en contact avec des producteurs, des investisseurs et de donner vie à leurs projets potentiels.

Le HIFF 2024 s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’industrie cinématographique de Hô Chi Minh-Ville et vise à améliorer la qualité et la réputation du cinéma local, ainsi qu’à promouvoir la ville à l’international. - VNA/VI