Cinquantenaire de la réunification du Vietnam : Une soirée d'amitié et de mémoire au siège du PCF

La cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la réunification du Vietnam, le 29 avril 2025 au siège du Parti communiste français (PCF) à Paris. Photo : VNA

La commémoration du 50ème anniversaire de la réunification du Vietnam, marquée par la libération de Saigon le 30 avril 1975, s'est tenue dans une atmosphère émouvante au siège du Parti Communiste Français (PCF) à Paris. L'événement a rassemblé des représentants diplomatiques, des historiens, des militants et des artistes autour d'une célébration riche en témoignages et en réflexions historiques.

Pour ouverture de la cérémonie, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a souligné la signification de cette date anniversaire : " Ce jour de la Libération n’est pas seulement celui de la chute de Saïgon comme la littérature historique, ici en France, le résume souvent. C’est la fin d’un conflit de 10.000 jours, le plus long sans doute du XXe siècle. L’un des plus meurtrier aussi."

D’après lui, cette commémoration est importante non seulement pour le peuple vietnamien qui célèbre son anniversaire de réunification, mais aussi pour les communistes français qui fête l’anniversaire d’une amitié et d’une solidarité profonde avec le peuple vietnamien.

Rappelant les souffrances endurées par le peuple vietnamien pendant la guerre, le secrétaire national a évoqué "les crimes, les massacres, les bombes larguées sur le Vietnam, les agents chimiques comme l'agent orange qui laisse encore des traces aujourd'hui."

Dans son discours, M. Roussel a également évoqué la relation particulière entre le PCF et le Vietnam : "Les communistes français étaient aux côtés des Vietnamiens dès les années 50, pour dénoncer cette guerre et réclamer l'indépendance du Vietnam." Il a évoqué le lien historique remontant au Congrès de Tours en 1920, où Ho Chi Minh était présent lors de la création du Parti Communiste Français. " Notre histoire commune est donc plus que centenaire. Elle s’enracine dans le désir commun d’émancipation de tous les êtres humains, dans le refus des guerres et des rapports de domination et d’exploitation entre les nations."

Fabien Roussel a également salué le chemin parcouru par le Vietnam depuis sa libération en insistant notamment ses progrès : "Après avoir brisé ses chaînes, le peuple vietnamien s'est relevé par le travail et connaît un développement économique exemplaire avec des indicateurs humains très élevés". Il affirme que le soutien et la solidarité avec le Vietnam ont été et sont toujours cultivé. "De nombreuses délégations de notre parti, d’élus locaux français et communistes se rendent régulièrement au Vietnam. C’est une solidarité en actes à laquelle nous sommes particulièrement attachés car elle nourrit l’amitié et autorise la fraternité."

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a exprimé sa gratitude envers le peuple français et particulièrement les communistes français pour leur soutien indéfectible durant les années de lutte.

L'ambassadeur a particulièrement souligné l'engagement des militants français comme Henri Martin, Raymonde Dien, Madeleine Riffaud Léo Figuères et d'autres figures qui ont soutenu le Vietnam. "Le 30 avril 1975 a bien marqué le triomphe de notre peuple, après tant de sacrifices pour la paix et l'indépendance nationale. Mais cette victoire est celle de la conscience et de la justice pour tous les peuple s à travers le monde", a insisté l’ambassadeur sans oublier de rappeler les paroles du Président Hô Chí Minh : "Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté" et "L'unité, c'est la force, la force, c'est l'invincibilité !".

La projection d'un documentaire réalisé par Daniel Roussel, ancien correspondant du journal l’Humanité à Hanoi pendant les années 1980, a constitué un moment fort de la soirée. Intitulé "Seul celui qui veille sait que la nuit est longue" et d'une durée de près de 60 minutes, le film recrée la solidarité des communistes français avec le peuple vietnamien durant le processus de négociation de l'Accord de Paris, de 1968 à 1973, créant les prémisses de la victoire du 30 avril 1975, réunifiant le pays. Les souvenirs partagés par les témoins du film ont provoqué à la fois des rires et des larmes chez les spectateurs. "Ce documentaire montre la façon dont les Français, le Parti communiste vietnamien et le peuple vietnamien ont une histoire profondément ancrée dans l'identité des communistes français," a commenté l'auteur.

Le film est suivi ensuite d’une table ronde animée par des historiens Alain Ruscio, Pierre Journoud et par l’Ambassadeur Dinh Toàn Thang, qui ont éclairé les origines et les conséquences de la guerre du Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang, prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA

Selon l’historien Alain Ruscio, les causes de la victoire du peuple vietnamien sanctionnée par la libération de Saigon le 30 avril 1975 sont très nombreuses. La première c'est la détermination du peuple vietnamien et l'unité de ce peuple qui a su être confronté à une force mécanique extrêmement puissante. Les méthodes de la guerre populaire, les méthodes de l'adhésion de la population à la cause nationale du Vietnam sont également les causes principales de cette victoire. Il y avait évidemment également le contexte international qui était menée d'ailleurs par les alliés à l'époque où le monde socialiste était uni, et puis la solidarité internationale dont en France, dans lequel, le PCF a joué un rôle important.

L'historien Pierre Journoud a fait le point des dimensions exceptionnelles de ce conflit dans une conclusion courte : "C'est la guerre de tous les superlatifs : la plus longue, la plus coûteuse, et la plus destructrice en termes de tonnage de bombardements, avec deux fois et demi le tonnage de toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale."

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel présente à l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, une photo du président Ho Chi Minh lors de la conférence du PCF à Tours en 1926. Photo : VNA

Dans le cadre des évènements célébration du 50e anniversaire de la réunification vietnamienne, une exposition intitulée "Vietnam : Les toiles de la paix" a été inaugurée, retraçant l'engagement artistique en faveur du Vietnam de 1945 à 1975. Cette exposition met en lumière comment la lutte du peuple vietnamien a inspiré de nombreux artistes internationaux.

L'exposition présente notamment des œuvres de Picasso, qui a réalisé le tableau "La danse de la paix" pour le journal L'Humanité en 1954. Elle rappelle également "La Journée des intellectuels pour le Vietnam" du 23 mars 1968, qui avait réuni des milliers d'intellectuels et de personnalités comme Aragon, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et d'autres. En outre, une partie de l’exposition est consacrée à la "Salle rouge pour le Vietnam", une initiative collective d'artistes indépendants de toute organisation politique, qui manifestaient leur admiration pour la lutte du peuple vietnamien à travers leurs œuvres.

La célébration du 50e anniversaire de la réunification du Vietnam au siège du PCF a laissé de fortes émotions dans le cœur des participants.

Jean-Jacques Guérin, secrétaire général de l'Association d'amitié France-Vietnam, a hautement apprécié cette initiative : "C'est extraordinaire de fêter le cinquantième anniversaire de la réunification du Vietnam et de la victoire du peuple vietnamien sur le pays le plus puissant du monde à l'époque !" En rappelant la contribution de l’AAFV dans le soutien pour le combat du peuple vietnamien pour la juste cause de l'indépendance et de la réunification nationale, il a également annoncé avec fierté que son association AAFV venait d'être reconnue par le Vietnam, recevant un certificat de mérite pour sa solidarité en 2024.

Particulièrement émouvante, Mme Le Quyen, une Viêt kiêu en France, a exprimé sa joie et sa fierté d'être présente à cette commémoration, 50 ans après ces événements historiques. "Je n’oublie pas le 23 juin 1975, j'ai eu la chance d'accompagner le poète Luu Trong Luu et le critique littéraire Hoai Thanh dans leur tournée du Nord au Sud pour présenter la poésie révolutionnaire, la poésie de l'Oncle Ho et la poésie d'avant-guerre", se souvient-elle son voyage trans-vietnamien inoubliable après la réunification du pays.

Cette commémoration, mêlant mémoire historique, témoignages personnels et réflexions sur l'avenir, a ainsi illustré la profondeur et la pérennité des liens d'amitié et de solidarité entre la France et le Vietnam, au-delà des vicissitudes de l'histoire. Et pour conclusion, on peut citer l’avis de l’Ambassadeur Dinh Toan Thang : "Les développements récents dans l'amitié et la coopération bilatérales, notamment la visite en France en octobre 2004 du Secrétaire général du PCV et Président To Lam et l'établissement d'un partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France, sont un héritage de haut niveau des liens qui ont uni les peuples français et vietnamien au cours des dernières décennies. Et nous pensons que les générations futures, ainsi que la jeunesse française et vietnamienne, doivent continuer à s’efforcer de préserver et de promouvoir davantage les héritages et les résultats de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et la France. - VNA/VI