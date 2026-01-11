Cinq stratégies pour 2026 pour l’organisation du Parti du gouvernement

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ cho đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Le 11 janvier, en conclusion de la conférence bilan du travail de 2025 et du lancement des missions pour 2026 du Comité du Parti du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’ensemble de l’organisation du Parti du gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre efficacement cinq stratégies clés.Selon Pham Minh Chinh, également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, ces cinq stratégies sont: le perfectionnement des institutions stratégiques, la mobilisation des ressources stratégiques, l’investissement dans les infrastructures stratégiques, le développement des technologies stratégiques et la création d’un équilibre stratégique.Il a souligné qu’en 2025, malgré un contexte exigeant des changements d’état et des ajustements majeurs, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, et grâce aux efforts et à la détermination de l’ensemble de l’organisation du Parti, le Comité du Parti du gouvernement a fait preuve d’une forte cohésion et d’une grande unité, dirigeant efficacement l’accomplissement global des missions politiques ainsi que du travail d’édification du Parti.Passant en revue les résultats socio-économiques globaux de 2025, le Premier ministre a indiqué que la croissance économique était restée élevée, la stabilité macroéconomique avait été assurée, les grands équilibres maintenus, tandis que le perfectionnement institutionnel et juridique avait enregistré des avancées importantes et que les infrastructures stratégiques avaient connu un développement décisif dans de nombreux secteurs, ouvrant de nouveaux espaces de croissance.L’organisation du Parti du gouvernement a également concentré sa direction sur la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique, en achevant en une courte durée un volume considérable de travaux, notamment le perfectionnement des institutions, la réorganisation des ministères et des organes gouvernementaux, l’élimination des chevauchements de fonctions, la mise en fonctionnement fluide du modèle d’administration locale à deux niveaux.Elle a parallèlement renforcé la direction dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la santé, mobilisant d’importantes ressources pour l’amélioration des conditions de vie de la population et la protection sociale, notamment l’élimination des logements précaires et le développement du logement social.