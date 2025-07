Cinq pays invités à participer au défilé militaire du 2 septembre

Entraînement pour le défilé militaire du 2 septembre. Photo : VNA

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), le ministère vietnamien de la Défense a invité les ministères de la Défense de huit pays – la Russie, la Chine, le Laos, le Cambodge, Cuba, la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan – à assister aux célébrations prévues à Hanoï. Il a également convié la Russie, la Chine, le Laos, le Cambodge et la Biélorussie, à envoyer des détachements militaires pour participer au défilé.

Cette information a été confirmée lors d’une réunion présidée le 9 juillet à Hanoï par le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, consacrée aux activités diplomatiques menées par le ministère de la Défense à l’occasion de ces célébrations nationales.

Selon les rapports présentés lors de la réunion, Cuba a déjà répondu favorablement : son ministre des Forces armées révolutionnaires participera à la cérémonie. Le Laos et le Cambodge ont également exprimé leur soutien à l’envoi de troupes pour le défilé militaire.

L’invitation adressée à ces forces étrangères symbolise les relations d’amitié et de solidarité entre le Vietnam et ces pays amis traditionnels. Elle réaffirme également la politique extérieure du pays, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification, ainsi que sa volonté d’être un ami et un partenaire fiable pour tous.

Le même jour, une autre réunion a porté sur la construction d’un monument dédié aux experts et soldats étrangers ayant soutenu le Vietnam pendant les guerres. Ce projet, situé au Musée d’Histoire militaire du Vietnam, comprendra plusieurs statues en bronze et une fresque en pierre. Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên a demandé d’accélérer les travaux, avec une première phase devant être achevée avant le 15 août. – VNA/VI