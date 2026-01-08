Cinq nouveaux patrimoines culturels immatériels nationaux reconnus au Vietnam

La fête du nouveau riz de l’ethnie Muong. Photo: VNA

Le savoir-faire lié à la culture et à la transformation du longane de Hung Yen figure parmi les cinq nouveaux patrimoines culturels immatériels nationaux récemment reconnus par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Ces patrimoines, relevant des catégories des fêtes traditionnelles, des savoirs populaires, des métiers artisanaux, des pratiques sociales et des croyances, sont répartis dans les provinces de Hung Yên, Ninh Binh et Nghe An.

La liste des cinq patrimoines culturels immatériels nationaux nouvellement reconnus comprend :

Le savoir-faire lié à la culture et à la transformation du longane de Hung Yen, relevant des quartiers de Hong Chau, et de Son Nam, ainsi que des communes de Tan Hung, de Khoai Chau, de Trieu Viet Vuong et de Tien Lu, province de Hung Yen : Cette reconnaissance honore les méthodes de culture et de transformation de ce fruit emblématique, qui autrefois offert aux rois, demeure un symbole de l'excellence agricole du delta du fleuve Rouge.

La fête du nouveau riz de l’ethnie Muong, province de Ninh Binh : Il s’agit d’un rituel traditionnel étroitement lié au cycle agricole de l’ethnie Muong. Célébrée après chaque moisson, elle vise à exprimer la gratitude envers le Ciel, la Terre et les ancêtres, tout en priant pour des récoltes abondantes et une vie prospère.

Le mariage traditionnel de l’ethnie Muong, province de Ninh Binh : Véritable pilier de l'identité locale, le mariage chez les Muong est une tradition vivante dont le rythme est dicté par la riziculture irriguée. Les cérémonies sont privilégiées durant la morte-saison agricole, juste après les récoltes, moment où les familles jouissent de temps libre et de réserves alimentaires suffisantes.

Le savoir-faire relatif à la préparation des plats à base d'anguilles à Nghe An : Ce savoir s'est formé, accumulé et transmis de génération en génération parmi les habitants de la région, étroitement lié aux conditions naturelles, aux moyens de subsistance et à la vie quotidienne des populations de la province de Nghe An.

La fête du temple de Mai Bang, quartier de Cua Lo, province de Nghe An : elle est associé au culte de Chieu Trung Dai Vuong Le Khoi, un général talentueux du début de la dynastie Le, qui a apporté une contribution significative au soulèvement de Lam Son, aidant le roi Le Loi à vaincre l'armée Ming d'invasion, et également à la mise en valeur des terres, à l'établissement de villages et à la stabilisation de la vie des habitants.

Le Vietnam compte désormais dix-sept patrimoines culturels immatériels inscrits par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. -VNA/VI