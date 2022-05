Cinq moments mémorables des SEA Games 31, selon l'AFP

Les SEA Games 31 viennent de se clôturer à Hanoï, capitale vietnamienne, après près de deux semaines de compétitions. La délégation vietnamienne a décroché 205 médailles d’or, occupant la première place du classement par nations, dépassant le record obtenu par l’Indonésie lors des SEA Games de 1997 à Jakarta (194 médailles d’or).

L'Agence France-Presse (AFP) a retenu cinq moments mémorables :

Traitement de rock star

Efren Reyes, des Philippines, a reçu le genre d'accueil généralement plus associé aux rock stars qu'aux joueurs de billard vieillissants lors de sa participation aux SEA Games 31. Avec plus de 100 titres professionnels à son actif au cours d'une carrière s'étalant sur plus de quatre décennies, l'homme de 67 ans a été assailli par de jeunes fans désireux de voir de plus près et de prendre un selfie chaque fois que leur héros se présentait.

Bien qu'ils se soient retirés tôt d'un événement, des centaines de fans poursuivaient toujours le joueur vétéran connu sous le nom de "Magicien" alors qu'il quittait l’hôtel sous une lourde escorte de sécurité. "Je vous aime!" ont-ils crié alors qu'il saluait majestueusement depuis un bus. Il a quitté les Jeux avec une médaille de bronze.

Plus rapide que Bolt

L'adolescent thaïlandais Puripol Boonson a fait un blitz sur le 100 m et 200 m masculin pour souligner son statut de future star mondiale du sprint.

Le sprinter de 16 ans a battu à deux reprises le record des Jeux sur 200 m, son meilleur temps de 20,37 secondes scellant sa première médaille d'or. L'homme le plus rapide d'Asie du Sud-Est a réalisé un record sur 100 m en 10,19 secondes.

"Je n'ai jamais vu quelqu'un d'Asie courir comme ça et à cet âge", a déclaré le sprinteur à la retraite U.K. Shyam, détenteur du record national du 100 m de Singapour, selon The Straits Times. "Son temps signifie qu'il est plus rapide qu'Usain Bolt quand Bolt avait son âge."

Moment d'or

Un sport qui n'est généralement pas associé à la romance, un couple marié de joueurs d'échecs vietnamiens a chacun remporté l'or dans sa catégorie presque au même moment.

Jouant pour les titres d'échecs rapides masculins et féminins, Nguyen Ngoc Truong Son et sa femme Pham Le Thao Nguyen ont remporté l'or à quelques minutes d'intervalle.

"Nous étions toujours ensemble à l'entraînement. Nous avons partagé les difficultés ensemble", a déclaré Truong Son, 32 ans, le plus jeune Vietnamien à être nommé Grand maître. "Il est maintenant temps pour nous de célébrer cela ensemble », a-t-il ajouté.

Propositions sur le stade

Il y avait aussi quelque chose dans l'air au stade My Dinh de Hanoï.

Quelques jours après qu'un spectateur se soit mis à genoux pour demander la main de sa partenaire lors de la cérémonie d'ouverture - elle a dit oui - le sauteur en longueur vietnamien Nguyen Tien Trong a fait de même avec sa partenaire Nguyen Thi Phuong Trinh.

Le concurrent du sepak takraw a également dit oui pour couronner une bonne journée pour Tien Trong – plus tôt, il avait remporté l'or pour son pays.

Frénésie de football

Selon AFP, des milliers de Vietnamiens ont envahi les rues à travers le pays après que les footballeurs du pays aient battu leurs homologues thaïlandais sur le score de 1-0 pour remporter la médaille d'or en football masculin.

L'attaquant Nham Manh Dung a été le héros du match avec une tête à la 83e minute qui a fait exploser de joie la foule de 40.000 spectateurs.

Ensuite, des milliers de fans agitant des drapeaux vietnamiens et klaxonnant à tour de bras ont obstrué les rues de Hanoï et au-delà, dans un gigantesque élan de fierté nationale. -VNA/VI