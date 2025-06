Cinq croisières fluviales vietnamiennes distinguées parmi les meilleures d’Asie

Pour la première fois, cinq croisières fluviales vietnamiennes figurent parmi les 10 meilleures croisières fluviales d’Asie par les Luxury Awards Asie-Pacifique 2025 du magazine de voyage américain Travel + Leisure, l’une des plus prestigieuses distinctions mondiales du voyage de luxe.

Selon le magazine, ces croisières vietnamiennes offrent bien plus que le confort d’un hébergement flottant. Des eaux sereines du delta du Mékong aux paysages calcaires spectaculaires du nord du Vietnam, chaque croisière est décrite comme un «chef-d’œuvre émouvant» où la culture, l’art et l’identité nationale prennent vie à travers chaque détail, repas, son et expérience personnalisée.

Les cinq croisières vietnamiennes distinguées sont le Victoria Mékong, l’Heritage Line, l’Heritage Cruises, le Mekong Princess, et l’Emperor Cruises Ha Long.

Les cinq croisières restantes sont l’Avalon Waterways, l’Uniworld Boutique River Cruises, l’Aqua Expeditions, l’AmaWaterways et le Loy Pela Voyages.

L’inclusion du Vietnam aux côtés de géants mondiaux de la croisière tels qu’Aqua Expeditions, Avalon Waterways et Uniworld marque une étape importante, soulignant l’influence croissante du pays dans le monde des croisières fluviales de luxe.



Les Luxury Awards Asie-Pacifique de Travel + Leisure célèbrent chaque année les expériences et les marques de voyage qui vont au-delà de la simple opulence, celles qui marquent durablement les voyageurs et redéfinissent le sens du luxe. – VNA/VI