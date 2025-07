Choisie comme décor du film bollywoodien Silaa, Son Doong fait son cinéma

La grotte de Son Doong choisie comme décor du film bollywoodien Silaa. Photo : Oxalis Adventure

L’époustouflante grotte de Son Doong, située dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang (Centre) classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, servira de lieu de tournage clé pour le prochain long métrage indien Silaa, réalisé par le célèbre cinéaste bollywoodien Omung Kumar.



Doté d’un budget annoncé de 4 millions de dollars, ce film de Bollywood sera le premier à être tourné dans la plus grande grotte du monde.



Selon Lê Minh Tuân, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme de Quang Tri, l’équipe de tournage a officiellement confirmé son intention de tourner dans différents lieux de la province, la grotte de Son Doong étant un point fort.



Lê Minh Tuân a révélé que Quang Tri organiserait une cérémonie de bienvenue à l’aéroport et un échange culturel privilégié avec l’équipe à la fin du tournage dans la région.



L’équipe de production, composée d’une centaine de personnes, passera trois semaines à Quang Tri. Parmi eux, seuls 12 auront accès à la grotte de Son Doong pour filmer les scènes clés. D’autres tournages auront lieu dans des grottes voisines, notamment Hang Tiên, Tu Làn et Hang Chuôt, dans la région de Tân Hoa.



Outre Quang Tri, Silaa présentera également des scènes tournées dans d’autres destinations touristiques du Vietnam, telles que les provinces de Cao Bang et de Quang Ninh. Le tournage principal est prévu pour début août 2025, avec une sortie mondiale prévue pour 2026.

grotte de Son Doong dispose d'une largeur de 150 m et d'une hauteur de 200 m, assez grande pour accueillir un quartier de New York, un immeuble de 40 étages ou un Boeing 747. Photo : lucascometto.com

Nguyên Châu A, PDG d’Oxalis Ltd., connue pour ses excursions d’aventure à la grotte de Son Doong, a confirmé que l’équipe de tournage indienne avait signé un contrat avec sa société pour tourner plusieurs scènes du film de Bollywood à l’intérieur de la grotte.



En 2015, Son Doong a attiré l’attention internationale lorsque l’American Broadcasting Company (ABC) a diffusé en direct un segment de Good Morning America, une émission populaire regardée en moyenne par six millions de personnes chaque jour, depuis la grotte.



Cette merveille souterraine est restée fermée pendant des millions d’années avant d’être découverte par accident en 1990 par un homme du coin du nom de Hô Khanh. Le villageois était à la recherche d’une plante coûteuse connue sous le nom de bois d’agar et est tombé sur l’entrée d’une cavité d’où s’échappait de la brume et un fort courant d’air et du son d’une rivière rugissante à l’intérieur.



Près de deux décennies plus tard, son emplacement a été partagé avec des experts en spéléologie. De 1990 à 2022, plus de 450 grottes, grandes et petites, ont été explorées par l’équipe d’expédition spéléologique britannico-vietnamienne conduite par Howard Limbert.



La grotte a été reconnue comme la plus grande du monde par les autorités vietnamiennes et le Guinness World Records, qui a déclaré en 2012 qu’elle mesurait 200 m de haut, 150 m de large et "au moins" 6,5 km de long.



Les scientifiques y ont découvert des formations géologiques remarquables, dont la plus haute stalactite du monde. Les dolines géantes de la grotte laissent pénétrer la lumière du soleil, créant une jungle tropicale luxuriante et un écosystème unique abritant de nombreuses espèces rares. – VNA/VI