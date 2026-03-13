Chirurgie robotique : l’Hôpital FV de Hô Chi Minh-Ville franchit une nouvelle étape technologique

La création du Centre de chirurgie robotique de l’Hôpital FV de Hô Chi Minh-Ville marque une étape importante dans la stratégie de développement des technologies médicales de l’hôpital. Photo : VNA

L’Hôpital franco-vietnamien (FV) de Hô Chi Minh-Ville a annoncé le 12 mars, la création de son Centre de chirurgie robotique afin d’introduire auprès des patients vietnamiens la technologie Da Vinci Xi, l’une des générations de robots chirurgicaux les plus avancées au monde. Par ailleurs, l’hôpital prévoit de mettre en place des programmes de coopération spécifiques avec des chirurgiens externes, offrant ainsi à de nombreux médecins vietnamiens l’opportunité de manipuler directement ce système robotique.



Le docteur Jean‑Marcel Guillon, directeur général de l’hôpital FV, a précisé qu’après l’acquisition du système de chirurgie robotique Da Vinci Xi à la fin de l’année 2025 et la réalisation réussie des premières interventions sous la stricte supervision d’experts internationaux, l’établissement lance officiellement le Centre de chirurgie robotique FV Da Vinci. Cet événement marque une étape importante dans la stratégie de développement des technologies médicales de l’hôpital. Il permet également aux patients vietnamiens d’accéder à des méthodes chirurgicales de haute précision et peu invasives, comparables à celles utilisées dans plusieurs pays technologiquement avancés.



La fondation du Centre de chirurgie robotique FV Da Vinci a pour objectif principal de garantir que le système robotique soit pleinement exploité selon un processus professionnel rigoureusement unifié, sécurisé et hautement efficace. Cela établit également une base solide pour développer méthodiquement et durablement la chirurgie robotique. Actuellement, l'équipe chirurgicale qualifiée du Centre FV Da Vinci a été soigneusement formée selon les normes internationales exigées au sein des prestigieux centres régionaux localisés au Japon, en République de Corée, à Singapour et en Thaïlande. Au sein de ce centre spécialisé, la chirurgie robotique est appliquée dans plusieurs domaines complexes, notamment le traitement du cancer du poumon, des tumeurs du médiastin, des tumeurs du thymus, la chirurgie de l’œsophage, la chirurgie digestive, hépatobiliaire et pancréatique, les affections de la prostate, l’hystérectomie, le traitement de l’endométriose ainsi que les cancers gynécologiques. L’utilisation du robot Da Vinci Xi revêt une importance particulière en oncologie, notamment pour les interventions nécessitant des manipulations très précises dans des zones anatomiques profondes ou difficiles d’accès.



Outre les soins apportés directement aux patients, le Centre de chirurgie robotique FV Da Vinci ouvre également de nouvelles opportunités de coopération pour les chirurgiens exerçant au Vietnam. En effet, de nombreux praticiens vietnamiens ont déjà suivi une formation spécialisée et obtenu une certification sur le modèle précédent, Da Vinci Si. Cependant, ils ne disposaient pas encore d’un accès concret à un système robotique moderne pour traiter leurs propres patients. Au Vietnam, la chirurgie robotique a été introduite en 2014 avec la génération Da Vinci Si. Aujourd’hui, cette technologie médicale franchit une nouvelle étape de développement avec le dispositif Da Vinci Xi, offrant une flexibilité accrue et une précision chirurgicale nettement améliorée pour les interventions les plus complexes.



L’hôpital FV figure ainsi parmi les pionniers au Vietnam dans l’utilisation du robot Da Vinci Xi, permettant aux patients du pays d’accéder plus facilement à des techniques chirurgicales de pointe jusque-là accessibles uniquement dans de grands centres médicaux internationaux.- VNA/VI