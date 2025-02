Chingay Parade 2025 : le Vietnam met à l’honneur sa culture culinaire à Singapour

La Chingay Parade 2025 s’est ouverte le 7 février à Singapour, réunissant plus de 4 000 artistes singapouriens et étrangers, dont une cinquantaine d’artistes vietnamiens.

Placée sous le thème « Joie », cette parade de deux jours célèbre les liens entre les communautés, les générations et les cultures. Cette année, les performances de la communauté vietnamienne ont mis en valeur la culture culinaire du Vietnam à travers des costumes, des accessoires et des récits. Des plats emblématiques tels que le pho (soupe de nouilles), le banh mi (sandwich vietnamien) et le nem (rouleaux de printemps) ont également été mis à l’honneur.

Lors de sa rencontre avec la communauté vietnamienne présente à l’événement, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a salué leurs efforts et leurs performances à la Chingay Parade 2025, les encourageant à poursuivre leurs contributions au renforcement des relations entre le Vietnam et Singapour.

Cette année, la Chingay Parade 2025 devrait attirer environ 20 000 spectateurs. Par ailleurs, Singapour et la Malaisie envisagent de soumettre un dossier à l’UNESCO pour faire reconnaître ce défilé comme patrimoine culturel immatériel mondial./VI