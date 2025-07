Chavirement dans la baie d’Ha Long : 35 morts et quatre personnes portées disparues

Le bateau touristique Vinh Xanh a été entièrement pompé hors de sa cale et a été remorqué jusqu'au chantier naval d'Ha Long. Photo: VNA

Quarante-cinq des 49 personnes à bord du bateau touristique Vinh Xanh 58 avaient été retrouvées à 1h40 le 20 juillet après le tragique naufrage survenu la veille dans la baie d'Ha Long. Dix survivants, 35 morts confirmés et quatre disparus, a annoncé le Comité populaire de la province de Quang Ninh le 20 juillet au matin.

Le bateau, transportant 46 touristes et trois membres d'équipage, a été frappé par un violent orage alors qu'il effectuait une excursion touristique vers la grotte de Sung Sot et l'île de Titop. Le navire à coque en acier, construit en 2015, a perdu le contact GPS à 14h05 le 19 juillet.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a supervisé les opérations de sauvetage de recherche et de sauvetage. Les autorités provinciales ont mobilisé près de 1 000 personnes et 100 véhicules de plusieurs organismes. La réponse coordonnée a impliqué les garde-frontières, les garde-côtes, la police, la marine et les forces de surveillance des pêches, le Conseil de gestion de la baie d'Ha Long, ainsi que les pêcheurs locaux.

Les autorités étendent la zone de recherche sur 9 km supplémentaires, déterminées à retrouver toutes les victimes.

Le bateau chaviré a été remorqué à terre à 2 heures du matin le 20 juillet.

Quang Ninh a mis en place des mesures de soutien immédiat aux familles des victimes, en octroyant 25 millions de dongs (956 dollars) pour les frais funéraires de chaque défunt et 5 millions de dongs pour chacun des dix blessés. La province a également pris des dispositions pour l'hébergement gratuit et la prise en charge complète des repas des familles des victimes pendant leur séjour dans la localité.

En outre, 22 hôtels de Ha Long offrent l'hébergement et les repas gratuits aux familles qui viennent identifier leurs proches.

À l'approche de la tempête tropicale Wipha (tempête n°3), Quang Ninh a imposé une interdiction de navigation et interdit aux navires de quitter les ports, à partir du 20 juillet 2025.

Cette mesure s'applique à tous les bateaux de croisière opérant dans la baie d'Ha Long et aux liaisons entre les îles. Seuls les bateaux retournant à terre pour débarquer des passagers restent autorisés à naviguer. -VNA/VI